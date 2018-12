Calleja llevó fiesta navideña a cientos de familias capitalinas

Cientos de familias del municipio de San Salvador disfrutaron ayer por la tarde de una fiesta navideña en el parque Satélite, que ofrecieron el candidato presidencial de la Alianza por un Nuevo País, Carlos Calleja; su esposa, Andrea; con el apoyo del alcalde capitalino, Ernesto Muyshondt, y las bases del partido.

Durante la tarde, los niños que llegaron acompañados de sus padres, otros de sus abuelos o tíos, se divirtieron con concursos y bailes. El momento más emocionante lo vivieron con la entrega de juguetes.

"Hoy estamos compartiendo con más de 4,500 familias, salvadoreños con los cuales estamos compartiendo el inicio de esta temporada tan linda", dijo el candidato presidencial de ARENA, después de entregar juguetes a los niños.

"Es tiempo de agradecer las pequeñas y las grandes bendiciones que tenemos, tanto lo bueno como lo malo. Es época de compartir con las familias, pero sobre todo es momento de celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo", instó Andrea.

Calleja expresó que esta época debe de ser importante para buscar la unidad familiar y construir un tejido social fuerte en un país tan polarizado y con problemas de inseguridad y desempleo.

"En este país se han perdido valores, se han perdido muchos principios que tenemos que recuperarlos y enfocándonos en la importancia de la familia", exhortó Calleja.

Ayer, durante la homilía, el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, expresó que hay amenaza de un Estado fallido por la situación de inseguridad que enfrenta el país.

Ante eso, Calleja dijo que coincide con el religioso en que "realmente estamos viendo tiempos muy difíciles". Aseguró que durante sus visitas al territorio la gente se queja y pide mejores condiciones.

"Nuestra gente está sufriendo por el tema de la inseguridad y estamos sufriendo también porque no encuentran oportunidades... pero sobre todo, yo he encontrado que la gente no ha perdido la esperanza", sostuvo el candidato.

El aspirante consideró que tenemos que unirnos y poner el país por delante.

"No podemos caer en el populismo, en la mentira, en el engaño, en la confrontación. Eso nos ha llevado a la ruina. Tenemos que construir un tejido social unidos y eso es lo que estamos haciendo aquí", indicó.

Otras actividades

Antes de llegar a la actividad, el candidato también dijo que se reunió con líderes del partido en Cojutepeque, donde compartió con comerciantes en el séptimo Festival del Chorizo.

Además, estuvo en la feria ganadera de Sensuntepeque, cabecera del departamento de Cabañas. Ahí dijo que compartió su propuesta de AgroAmigo, con el cual promete mejorar la entrega de paquetes agrícolas y destinar más recursos.