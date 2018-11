Calleja presentó su propuesta agrícola en La Paz

Carlos Calleja, candidato presidencial por la Alianza por un Nuevo País, se reunió ayer con agricultores del departamento de La Paz para compartirles las propuestas para el sector a través del plan de gobierno: Agro Amigo y Sembrando Oportunidades.

"El agro de nuestro país está muy cercano a mi corazón. Es por nuestros agricultores que me metí a la política, al ver cómo dejaban la vida trabajando y no veían resultados de todo su esfuerzo, eso no es justicia social. Por ellos y por todos los salvadoreños que luchan por sacar adelante al país vamos a trabajar incansablemente", sostuvo el candidato.

Comentó que la propuesta de Agro Amigo contempla una política agropecuaria y agroindustrial nacional. Esto para apoyar a los pequeños productores que son afectados por diferentes factores que inciden en la productividad y rentabilidad.

Actualmente el programa de paquetes agrícolas que impulsa el Gobierno se limita a semilla y fertilizante para maíz y frijol, pero Calleja aseguró que irá más allá con la entrega de un paquete integral a los pequeños agricultores. Explicó que contempla la entrega de semilla certificada, fertilizante y plaguicidas, así como sorgo forrajero y semilla certificada de pasto a los ganaderos para contribuir a la seguridad alimentaria y a la generación de ingresos a las familias.

Además, construirían silos metálicos para evitar pérdidas poscosecha de maíz, que llega a un 30 % de la producción.

El programa Sembrando Oportunidades estaría dirigido a pequeños agricultores y ganaderos con la idea de que puedan vender sus productos a mejores precios en los mercados. Promete beneficiar a los más de 325 mil pequeños productores cuyos ingresos incrementarán entre un 25 y 50 % a raíz del programa, dependiendo del tipo de cultivo y mercado al que se dediquen.

"Mi compromiso es trabajar incansablemente para generar las oportunidades que tanto se necesitan, y una forma de hacerlo es que al llegar al gobierno central aplicaremos estos programas de la mano de los gobiernos municipales para que todo el apoyo llegue de manera ágil y oportuna", dijo Calleja, candidato de la alianza entre ARENA, PCN, PDC y DS.

El candidato también se reunió con trabajadores de la salud del mismo departamento, a quienes les dio un breve resumen de la propuesta que presentará en el tema en las próximas semanas, según el comunicado.