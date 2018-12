Calleja promete eliminar impuesto a la telefonía

El candidato a la presidencia por la Alianza por un Nuevo País, Carlos Calleja, anunció ayer que, en caso de ganar las elecciones del 3 de febrero, una de las primeras medidas que tomará será la eliminación de la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC) que se cobra en toda transacción a las telecomunicaciones.

Calleja, quien brindó conferencia de prensa en compañía de su compañera de fórmula, Carmen Aída Lazo, también dio a conocer que durante su posible gobierno no se impondrá ningún nuevo impuesto a la ciudadanía "para cuidar así el bolsillo de los salvadoreños".

Ambos manifestaron que, incluso, se revisará el pliego de impuesto que ya "golpea a la población" para poder reenfocar dichos gravámenes.

"No es posible que la seguridad tenga que salir del salvadoreño. Es una obligación del Estado para con los ciudadanos", dijo el aspirante, quien representa a los partidos ARENA, PCN, PDC y Democracia Salvadoreña.

La fórmula, a su vez, aseguró que la recaudación anual por el CESC es de alrededor de $50 millones y que estos pueden ser recuperados de diversas maneras, sobre todo, dijo Lazo, modificando las condiciones de compra que realiza el Gobierno, así como la regulación del gasto.

"El país no tiene un problema de ingreso, porque en 10 años se han ingresado cerca de $1,600 millones. El principal problema del Estado en los últimos años ha sido un problema de gasto y es esto lo que se debe regular. Una medida para aliviar el problema es mejorar la forma en la que se realizan las compras", aseguró Lazo.

La economista también dijo que una proyección permite pensar en que la recaudación podría acercarse a los $200 millones, lo que permitiría que se recupere lo que se dejaría de percibir al eliminar el impuesto a la telefonía.

Además, ambos candidatos aseguraron que el quitar dicha contribución tampoco significará dejar desprotegidos a los elementos de la Policía Nacional Civil, esto dado que el artículo 11 de la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia señala que el dinero recaudado será destinado para seguridad ciudadana, lo cual incluye el pago de bonos y salarios.

"Los recursos provenientes de la presente contribución especial serán utilizados única y exclusivamente para la seguridad ciudadana y convivencia, que se concretará, entre otros beneficios, en instituciones de seguridad fortalecidas, en el disfrute de servicios institucionales eficientes para la prevención de la violencia, la recuperación de espacios públicos y la reducción de la incidencia delictiva", reza el documento.

Por su parte, Calleja aseguró: "El quitar el impuesto a la telefonía no significa que no apoyaremos a los policías. He hablado con policías y les he reiterado los compromisos que he adquirido con ellos".

Elección fiscal

Calleja también se refirió a la elección del nuevo fiscal general de la república y dio su apoyo a Douglas Meléndez, de quien dijo: "Admiro el trabajo del actual fiscal (Douglas Meléndez) y vemos bien una posible reelección. Ha hecho cosas que nadie había hecho".

El candidato también aseguró que ha pedido a las fracciones de los partidos a los que representa que se pueda llegar a un acuerdo para la aprobación del presupuesto antes de que finalice el años y que el país inicie así con "estabilidad económica".