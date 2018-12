Calleja promete eliminar impuesto a la telefonía en caso de ganar elecciones

El candidato a la presidencia por la Alianza por un Nuevo País, Carlos Calleja, anunció esta mañana que en caso de ganar las elecciones del próximo 3 de febrero una de las primeras medidas a tomar será la eliminación de la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC) que se cobra en toda transacción a telecomunicaciones.

Calleja, quien brindó conferencia de prensa en compañía de su compañera de fórmula Carmen Aída Lazo, también dio a conocer que durante su posible gobierno no se impondrá ningún nuevo impuesto a la ciudadanía.

La fórmula aseguró que la recaudación anual por el CESC es de alrededor de $50 millones y que estos pueden ser recuperados de diversas maneras, sobretodo, dijo Lazo, modificando las condiciones de compra que realiza el Gobierno.

Además aseguraron que el quitar dicha contribución tampoco significara dejar desprotegidos a los elementos de la Policía Nacional Civil.

"El quitar el impuesto a la telefonía no significa que no apoyaremos a los policías. He hablado con policías y les he reiterado mi compromisos con ellos", dijo Calleja.

Calleja también se refirió a la elección del nuevo fiscal general de la república y dio su apoyo a Douglas Meléndez, de quien dijo que "admiro el trabajo del actual fiscal (Douglas Meléndez) y vemos bien una posible reelección. Ha hecho cosas que nadie había hecho".