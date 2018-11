Calleja promete un hospital para niños en zona oriental

Miles de simpatizantes del partido ARENA se concentraron ayer por la mañana en la 3.ª calle oriente de Usulután para escuchar el mensaje de Carlos Calleja, candidato presidencial de la Alianza por un Nuevo País.

El aspirante expresó que trabajará por la agricultura, dándole insumos a los agricultores y promover sus productos e incluso poder exportarlos.

"De todos los candidatos, modestia aparte, el único que sabe del agro es su candidato y le voy a apostar con todo. Daremos créditos blandos, controlaremos los precios de los insumos, para que el producto nacional sea el producto consumido por El Salvador. ¡Vamos a levantar la agricultura!", expresó.

Además, dijo que mejorará la entrega del paquete agrícola, el cual aseguró será ampliado y distribuido por las alcaldías, para que sea más efectiva la entrega.

Asimismo, continuó anunciando los proyectos que tienen en la zona oriental en caso de ganar las elecciones presidenciales del próximo año.

"Yo me comprometo con ustedes a la construcción de una carretera de dos carriles para poder mejorar la conectividad con oriente. También me comprometo con un hospital para niños y madres para el oriente de la república para que no tengan que ir a San Salvador... y, por último, me comprometo a construir un despacho para la Presidencia para poder solucionar los problemas aquí en oriente. Venimos con propuestas claras", dijo el aspirante presidencial.

El candidato estuvo acompañado por dirigentes de ARENA, entre ellos Mauricio Interiano y Alfredo Cristiani, así como alcaldes y diputados tricolores de la zona oriental, quienes le expresaron su apoyo.

"Estoy seguro de que vamos a ganar las próximas elecciones y que Carlos Calleja es la mejor opción para gobernar el país, el mejor candidato y tenemos que demostrarlo el 3 de febrero", instó a los seguidores Interiano.

"Carlos Calleja es nuestro próximo presidente y nos sentimos felices que esté con nosotros, estamos seguros del gane del 3 de febrero del próximo año y aquí estamos apoyándolo", expresó ante los asistentes Mauricio Zelaya, alcalde de Usulután.

Autoridades del partido señalaron que han recibido el apoyo de varias cooperativas de la zona oriental, en especial de Usulután.