Calleja propone más recursos para alcaldes

Carlos Calleja, candidato presidencial por Alianza por un Nuevo País, visitó este domingo cuatro municipios de Morazán para hablar sobre sus propuestas, entre las que se cuenta una para descentralizar los recursos del Gobierno.

Según el equipo de Calleja, el camino para hacerlo está en darle más recursos y empoderamiento a los alcaldes municipales, pues "son quienes conocen los problemas que le afectan al municipio y cómo solucionarlos". Para el candidato, que sean los alcaldes quienes se encarguen le asegurará a las poblaciones una mayor transparencia en el gasto.

"Es nuestro compromiso trabajar en la mejora de un sistema de salud y educación para que este sea de calidad, mejorar la seguridad, además de la infraestructura, así como generar las oportunidades de trabajo que tanto se necesitan", comentó Calleja.

Cerca de 5,000 personas recibieron al candidato en su recorrido por Osicala, Cacaopera, Delicias de Concepción y Jocoro, todos municipios catalogados como de pobreza extrema alta por el "Mapa Nacional de Pobreza de El Salvador", publicado por el FISDL hace más de una década.

"Me comprometo a que desde Casa Presidencial y junto a sus alcaldes haremos de su municipio un mejor lugar, con igualdad de oportunidades, porque no es posible que no haya justicia social, debemos de trabajar para que todo ser humano tenga las mismas oportunidades, sin importar si este nació rico o pobre", remarcó.

Por su parte su compañera de fórmula como candidata a la vicepresidencia, la pecenista Carmen Aída Lazo, visitó el municipio de Tonacatepeque, en San Salvador. Allí celebró junto a los niños de la localidad el Día de los Reyes Magos con la entrega de regalos. En el evento, Lazo instó a jóvenes y adolescentes a prepararse académicamente como parte de un camino para la consecución de mejores oportunidades.

"Hay que estudiar mucho para salir adelante, porque lo que se logra con esfuerzos es lo que vale la pena, vamos a trabajar por darles las oportunidades que ustedes merecen", dijo.