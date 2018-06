Calleja reconoce el desempeño de los artesanos del país

El candidato a la presidencia por el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Carlos Calleja, se reunió con un grupo de más de 200 artesanos del municipio de Guatajiagua, del departamento de Morazán, a quienes escuchó para conocer de manera directa los problemas que enfrentan en ese municipio.

Guatajiagua es reconocido en el país por la elaboración de productos con barro negro, como comales, artesanías, ollas, entre otros objetos.

Calleja, quien los acompañó en la elaboración de algunos productos, escuchó a este sector, que en su mayoría lo conforman varias familias de emprendedores que enfrentan problemas de todo tipo.

“Los salvadoreños nos caracterizamos por ser trabajadores, emprendedores y honestos, todo eso lo he visto en el grupo de artesanos con el que me he reunido este día. Es admirable que, a pesar de enfrentar diferentes problemas, siguen trabajando para sacar adelante a sus familias”, dijo Calleja.

Adicionalmente, como parte de su visita al municipio, conoció a la familia Martínez, dedicada por generaciones a la elaboración de comales de barro negro.

Carlota y Enrique, ambos de apellido Martínez, se dedican a este oficio desde hace varios años.

Carlota es conocida como “la señora de los comales grandes” por ser la única en el municipio que elabora estas piezas, y Enrique se encarga del último paso en el proceso: la cocción de las piezas en el horno.

“Nuestros padres nos enseñaron a trabajar de manera honrada. Estamos acostumbrados a salir adelante y no nos da pena nuestro trabajo. Con él dimos estudios universitarios a nuestros hijos. Para nosotros es un orgullo lo que hacemos”, comentó Enrique Martínez.

Los artesanos calificaron como exitosa la visita de Calleja, ya que se llevó insumos de cómo generar oportunidades de trabajo para la juventud, para los artesanos y para la población en general. “Con mucho trabajo, les hemos dado estudios a nuestros hijos, pero ahora ellos no encuentran trabajo. Por eso le vamos a pedir a usted que, cuando sea presidente, cree más puestos de trabajo para todos los que no lo tienen”, dijo Carlota.