Calleja siguió recorridos por los mercados

El candidato a la presidencia por la Alianza por un Nuevo País, Carlos Calleja, continuó con los recorridos en diversos mercados del país. Luego de visitar el de Mejicanos, y sostener pláticas con habitantes de Ciudad Delgado, el presidenciable de los partidos ARENA, PDC, PCN y Democracia Salvadoreña estuvo en el mercado Central donde conversó con algunos comerciantes y usuarios del lugar, quienes expusieron sus necesidades al tiempo que Calleja les compartió sus propuestas en temas como seguridad, salud, educación y generación de empleo.

"Nos encanta hacer este tipo de visitas. Es el mejor termómetro que tenemos para hacer un diagnóstico de país, pero también es donde recabamos insumos para dar soluciones reales, tangibles y eficientes a nuestra gente. Es por eso por lo que continuamos recorriendo el país, manteniéndonos en el territorio, cercanos a la gente y no atrás de un escritorio, en donde no podríamos conocer sus preocupaciones", expresó Calleja luego del recorrido.

El tema de seguridad, que para Calleja tiene una visión diferente de la intervención estatal, de la eficacia policial y de la estrategia social que se debe impulsar, es uno de los más recurrentes para los comerciantes dado los índices de delitos cometidos en la zona en los últimos meses.

Por esa razón expuso que dentro de sus propuestas la fuerza represiva contra el crimen seguirá siendo indispensable, pero la verdadera fuerza del Estado será llevar la obra pública a toda la población y territorios.

"No voy a hacer promesas irresponsables. No se sale de la noche a la mañana de 20 años de violencia desbordada, no se superan por arte de magia las peores tasas de homicidios del mundo; pero me siento comprometido y capaz a cambiar el rumbo de nuestro país en el tema de seguridad ciudadana. No podemos seguir con una guerra interminable contra las pandillas. Y menos podemos seguir viviendo paralizados del miedo. Es por eso por lo que me pondré al frente de esta lucha para que ustedes puedan vivir mejor", afirmó Calleja, según lo dio a conocer su equipo de prensa en un comunicado.

En cuanto al tema de generación de empleos, el compromiso de Carlos es la creación de 300 mil empleos en cinco años de gobierno, tanto con inversión extranjera como nacional. Es por eso que se deberá de trabajar en la creación de un clima para ser atractivos en la región, dijo.