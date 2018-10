Calleja: vamos a erradicar la pobreza en el país

Junto con los candidatos presidenciales Carlos Calleja y Carmen Aída Lazo, el PDC lanzó ayer, en Santa Ana, su campaña electoral de cara a los comicios de febrero de 2019, en la que compiten en coalición con ARENA, PCN y Democracia Salvadoreña (DS).

"Este día damos inicio a la campaña con nuestros hermanos del PDC, a quienes les agradecemos el apoyo y sumarse al esfuerzo de la construcción de un mejor El Salvador en donde cabemos todos los salvadoreños que creemos en la libertad y la democracia", dijo Calleja.

"Hace unos días presentamos las primeras propuestas de nuestro plan de gobierno, en donde detallamos 20 acciones concretas en los temas más importantes que nos afectan a todos; con estas propuestas estamos dando el verdadero banderillazo de salida en esta contienda electoral. Queremos que esta campaña se centre en propuestas, pero propuestas apegadas a la realidad, serias, que les den a los salvadoreños una idea de lo que haría cada fórmula al llegar a la presidencia y en base a eso podrán elegir a su presidente", agregó.

En su discurso y frente a las bases del PDC, prometió un El Salvador sin pobreza, educado, con salud de calidad, seguro y con empleos dignos para todos. Comentó que, al salir de la ciudad de San Salvador y adentrarse a la realidad de los cantones del interior del país, ha conocido la pobreza que viven muchos salvadoreños, la cual promete erradicar en caso de llegar a ganar las elecciones.

"Hay dos El Salvador. Yo vivo en San Salvador y a veces salgo de mi casa en la mañana y veo torres altas, edificios de lujo, pero al salir de San Salvador, y este recorrido que me he echado el último año y medio, he visitado los cantones más pobres donde todavía veo bebés en sus calzoncillos, caminando sin zapatos, llenos de tierra, con pancitas infladas por falta de nutrición, y eso no es justicia social. Vamos a erradicar la pobreza apoyando a los agricultores y levantando el agro", aseguró.

En tanto, su compañera de fórmula, Carmen Aída Lazo, reiteró la promesa de crear 300 mil empleos en los cinco años de Gobierno. "Debemos crear las mejores condiciones para que nuestros jóvenes puedan acceder a una mejor educación y construir un mejor futuro con trabajo para todos; junto a Carlos sabemos que podemos lograrlo", expresó Lazo.

Según Calleja, no son "cualquier trabajo", porque "la mano de obra barata" es cosa del pasado. "Yo creo en buenos trabajos, eso de mano de obra barata ya es del pasado; vamos a construir una economía audaz", afirmó el candidato presidencial.

"Este país lo que necesita es unión, y tienen mi total compromiso por trabajar en los problemas que tenemos. Sé que muchas personas ya no creen en la política, y de corazón les puedo decir que vamos a trabajar incansablemente", sostuvo Lazo.

En nombre del PDC habló su secretario general y diputado en la Asamblea Legislativa, Rodolfo Parker. "Los demócratas cristianos creemos en Carlos y Carmen Aída; tenemos fe en un mejor futuro para El Salvador. Contamos con el único candidato que sabe cómo generar trabajos, con la única fórmula sin manchas ni pasado... líderes", señaló.