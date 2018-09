Calleja visita a los jóvenes de las bandas de paz de Sonsonate

Carlos Calleja, candidato a la presidencia de la república por ARENA, visitó ayer el departamento de Sonsonate, donde fue recibido por cientos de jóvenes integrantes de bandas de paz que se encontraban en el XVI concurso organizado en un centro comercial de la ciudad.

En el encuentro el candidato de ARENA conoció sobre las expectativas que tienen los jóvenes que ven en la música la oportunidad de salir adelante y tener un desarrollo íntegro.

Junto a su esposa, Andrea de Calleja, el empresario salvadoreño conoció las necesidades de los jóvenes que integran las bandas paz, además de algunos proyectos personales de sus integrantes.

Calleja resaltó las habilidades de los jóvenes músicos, al mismo tiempo los felicitó por el esfuerzo que realizan para desarrollar las cualidades en las bandas de paz.

"Quiero felicitar a estos jóvenes de todo el departamento de Sonsonate, que participan esta tarde en este festival de bandas, es segundo año que los acompaño y que veo cómo se esfuerzan y muestran su amor a la patria a través de su talento".

En la Senzunapán

Además, el candidato de ARENA visitó la colonia Senzunapán para conocer las principales necesidades sus residentes.

"Desde hace más de un año y medio estamos recorriendo El Salvador, y es precisamente esto el estar cerca de nuestra gente y conocer sus problemas lo que nos impulsa y compromete a seguir trabajando incansablemente para la construcción de un mejor El Salvador, en el que las oportunidades lleguen a todos los salvadoreños por igual", manifestó Calleja mientras realizaba la visita en esta colonia.

Dos de las principales demandas que los habitantes expusieron al aspirante a la presidencia de la república son la falta de oportunidades y la inseguridad.

"No podemos seguir como estamos, es momento de despertar. Desde hace 20 años me he dedicado a hacer país desde la empresa privada, en donde he creado miles y miles de empleos, y eso es lo que quiero continuar haciendo para todos ustedes, para todos los salvadoreños; recordemos que el centro de nuestro proyecto político es la dignidad humana", comentó el candidato.

Calleja reiteró el empoderamiento que debe tener cada una de las alcaldías del país para abonar al desarrollo de todos los municipios y ofrecer una mejor solución a los problemas que tiene cada uno de los barrios y colonias.

"Debemos de trabajar en el empoderamiento de los 262 municipios, sus alcaldes y autoridades", resaltó el candidato.