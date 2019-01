Calleja y Lazo despiden la campaña electoral en San Miguel e Ilobasco

Carlos Calleja y Carmen Aída Lazo, fórmula presidencial de la Alianza por un Nuevo País, cerraron su campaña electoral en el departamento de San Miguel. Por la mañana se reunieron con sus simpatizantes en las afueras de la cancha Álvarez de la ciudad de San Miguel, mientras que por la tarde tuvieron otra actividad similar en el municipio de Ciudad Barrios, del departamento migueleño, y cerraron con un encuentro en Ilobasco y un radio mitin que fue transmitido por ocho radio estaciones a nivel nacional.

"Quisimos estar en San Miguel este último día, ya que era importante para nosotros. La importancia de San Miguel para nuestro gobierno va a ser clave, no podemos mantener esta parte del país abandonado como se ha hecho en el pasado. San Miguel y todo el oriente de nuestro país va a ser importante para nuestro gobierno, con inversión y oportunidades", expresó Calleja.

Por su parte, la candidata a la vicepresidencia habló de la construcción de un hospital para la zona oriental, como parte de los proyectos a desarrollar en caso de llegar al Ejecutivo.

"Estamos hablando del Hospital Materno Infantil, pero no solo una estructura, sino que esté equipado, abastecido y que sea de calidad. Hay que buscar inversión específica para San Miguel, para que haya más oportunidades de trabajo, que es lo que clama la población de San Miguel y un clima de inversión adecuado para que inviertan en San Miguel", expresó Lazo.

Calleja, quien estuvo acompañado de su esposa Andrea de Calleja, manifestó que ganarán las elecciones en primera vuelta, ya que asegura que ha percibido el apoyo en la visita que ha realizado en todo el territorio salvadoreño.

"Vengo con dos mensajes sencillos: el primero es de un profundo agradecimiento con todos ustedes (los asistentes) con el sacrificio, de no solo hoy (ayer) sino de todos estos meses de esta campaña que ha sido dura... Y el segundo mensaje es que me vengo a comprometer con San Miguel y cada uno de ustedes; me comprometo a que en poco tiempo voy a regresar, pero como su presidente", exclamó Calleja.

Carmen Aída Lazo, dijo que como fórmula respetarán el silencio electoral que comenzó desde la medianoche de hoy y en el cual por ley se prohíbe a los partidos políticos pedir el voto.

"Vamos a respetar el silencio. Creo que la población ahorita merece tomarse el tiempo para mediar su voto y yo confío en la sabiduría de la población salvadoreña, junto con soluciones a las familias salvadoreñas", expresó Lazo.

Luego, en Ilobasco, el candidato también expresó un agradecimiento por el apoyo recibido y aseguró que existen proyectos que permitirán a sus pobladores tener mejores oportunidades en áreas como salud, educación y trabajo.

"En esta campaña caminamos juntos todo el país, de punta a punta. El domingo hagámoslo una vez más: salgamos a votar por el trabajo con nuestros amigos, familias y vecinos", expresó el candidato en el último acto de su campaña.