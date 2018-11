Calleja y Lazo proponen acuerdo de nación en educación

Un acuerdo de país a largo plazo para que el Estado garantice el acceso a educación de calidad desde la primera infancia hasta la universidad es el enfoque que tiene la fórmula presidencial de la Alianza por un Nuevo País.

"Eso es lo que estamos buscando, un acuerdo nacional, una educación de calidad con visión a largo plazo, la idea aquí es llegar a la presidencia, ponernos a trabajar, firmar un acuerdo nacional de educación y sin importar quién viene después de nosotros la educación va a ser prioridad para este país para 30 años", dijo el candidato presidencial, Carlos Calleja.

Él junto a Carmen Aída Lazo, la candidata a la vicepresidencia, presentaron ayer su estrategia en educación que contiene el plan de gobierno que proponen.

Infancia Mil, Paquetes de aprendizaje, ABC Digital, Inglés para todos y Becas del futuro son lo que los presidenciables proponen.

El primero, por ejemplo, contempla utilizar esfuerzos que ya están siendo ejecutados como los ECOS, a través de ellos la fórmula propone realizar visitas domiciliares a mujeres en estado de embarazo o familias que tengan hijos menores de tres años. También proponen establecer guarderías y ampliar la cobertura de la educación preescolar para infantes de entre cuatro y seis años de edad.

Lazo aseguró que aunque en sus exposiciones no estaban incluidos los paquetes escolares, programas que han impulsado los dos últimos gobiernos, no están pensando en prescindir de ellos. "Nosotros buscamos mantener el paquete y en la medida de lo posible mejorar todas las asistencias que ya existen, no las mencionamos pero quiero aprovechar para enfatizar este mensaje: nosotros no vamos a quitar el paquete escolar, queremos darlo a tiempo, queremos mantenerlo y queremos dar todos los apoyos que se han demostrado que ayudan a la economía familiar".