Calleja y Lazo reafirman apuestas de campaña y perfilan su gabinete

La fórmula presidencial de la Alianza por un Nuevo País (ARENA, PCN, PDC y DS) dice estar decidida a ganar la elección en primera vuelta. A un mes exacto del día de los comicios, Carlos Calleja, candidato presidencial, y Carmen Aída Lazo, candidata a la vicepresidencia, dicen que tienen definidas las metas en la recta final de la campaña. Clarificar a la población las propuestas que, a la fecha, han presentado es una de ellas.

"Esas apuestas que nosotros tenemos –que son propuestas concretas, viables, que las hemos medido, cuantificado– las seguiremos explicando, detallando a la población porque sabemos que van a tomar una decisión a partir de cuál es el mejor candidato, la mejor fórmula que realmente va a trabajar por el bienestar del país", declaró la candidata.

En ese sentido, dijo que las principales apuestas de la fórmula están en los temas de seguridad, salud, educación y economía, pues consideran que en esos rubros están los principales problemas que enfrenta la población.

La fórmula tiene previsto presentar el documento del plan de gobierno en los primeros días de enero.

No obstante, ha hecho adelantos, presentando propuestas concretas por sectores.

De igual forma, Calleja dice que asume el compromiso de que si gana, será él quien esté al frente de la ejecución de los planes desarrollados.

Además, dice que trabajan en la elaboración de los perfiles que deben cumplir los integrantes del Gabinete de Gobierno.

"Con Carmen estamos trabajando ahorita los perfiles", aseguró el aspirante presidencial.

"Cuando uno define los perfiles surgen nombres, pero creo que sería irresponsable antes de una elección decir los nombres porque no es lo que queremos en cuanto a la campaña, no queremos ofrecer nada a nadie porque a veces eso te puede comprometer y no es la forma, nosotros queremos ganar la presidencia y después rápido asentarnos con base en esos perfiles y cumplir nuestra promesa a los salvadoreños de que vamos a hacer una contratación transparente", explicó.