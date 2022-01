Cámara Segunda de lo Penal mantendrá detención contra ex funcionarios del FMLN

Los magistrados impuestos en la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador, Aníbal Enrique Alfaro Ojeda y Mario Osmín Mira Montes, resolvieron que cuatro ex funcionarios del FMLN, acusados de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero deberán continuar en prisión provisional.

Esto luego de los recursos de apelación presentados por abogados defensores en los que planteaban que existía una supuesta interpretación errónea del artículo 329 del Código Procesal Penal, que derivó en la detención provisional decretada por el Juzgado Segundo de Paz el pasado 28 de julio de 2021.

¨Declárese no ha lugar el agravio común alegado por los defensores particulares de los imputados: a) Juan Ramón Carlos Enrique Cáceres Chávez, b) Calixto Mejía Hernández, c) Elvia Violeta Menjívar y d) Erlinda Handal Vega, por la presunta Errónea interpretación de los art. 329 Inc. primero CPP, que derivó en imposición de detención provisional arbitraria por déficit en el análisis de Apariencia de Buen Derecho¨, señala la resolución.

Con lo anterior, los ex funcionarios deberán permanecer detenidos mientras finaliza la fase de instrucción y se desarrolla la audiencia preliminar, en la que el juzgado decidirá si son enviados a juicio o son exonerados de los cargos.

Los ex funcionarios fueron capturados en julio de 2021 en el caso denominado ¨Desfalco¨, luego que Fiscalía los acusara de recibir sobresueldos en la administración presidencial del ex presidente Mauricio Funes.

En agosto de 2021 los defensores presentaron diferentes recursos de apelación ante la referida Cámara y fue hasta ayer que la Cámara resolvió al respecto. Los actuales magistrados justificaron que fue hasta el 30 de noviembre de 2021 que ellos iniciaron a conocer las apelaciones.

En total fueron 10 los ex funcionarios acusados por el ministerio público, de estos, el ex vice ministro de Agricultura y Ganadería Hugo Flores en diciembre de 2021 decidió someterse al procedimiento abreviado y tendrá que confesar el delito al finalizar la fase de investigación en la audiencia preliminar, por el momento le otorgaron medidas alternas a la detención.

La Cámara en su resolución mantiene la detención para el resto de ex funcionarios, entre ellos los imputados ausentes el ex presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, el ex ministro Gerson Martínez, la ex ministra Lina Pohl y el ex ministro Manuel Melgar.

Del total de ausentes, solamente al ex ministro de Agricultura y Ganadería José Guillermo Belarmino López Suárez no le decretaron la detención, con lo que se podría asegurar que también ya se sometió al procedimiento abreviado.