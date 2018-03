Cámara acepta que Funes declare desde Nicaragua

Lee también

Las magistradas de la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador autorizaron que el expresidente de la república Mauricio Funes Cartagena rinda su declaración desde la embajada de El Salvador en Nicaragua para defenderse en el proceso civil que enfrenta por indicios de enriquecimiento ilícito.“Se ofertó la declaración del señor Funes Cartagena para ser rendida en este tribunal; sin embargo, la condición de asilado le imposibilita regresar al país, ya que dicha protección se limita únicamente al territorio de Nicaragua. Pretender obligar que el demandado se apersone a este tribunal a rendir su declaración atenta contra sus derechos fundamentales”, resolvieron las magistradas.El equipo de Comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez giró un comunicado de prensa en el que expuso que la declaración será tomada por un funcionario consular, de manera que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) deberá remitir un escrito de cooperación internacional a la cancillería salvadoreña para que se les haga llegar la información a las respectivas autoridades consulares.Las magistradas previnieron a la Fiscalía General de la República (FGR) y al apoderado de Funes para que en tres días hábiles presenten el cuestionario, sobre el presunto enriquecimiento ilícito, que Funes deberá responder en la sede diplomática.El apoderado legal de Funes, Enrique Antonio Araujo Machuca, presentó el 10 de enero pasado, un día antes de la fecha en que estaba fijada la audiencia probatoria, un recurso de revocatoria en el que se solicitaba que la cámara librara carta rogatoria, bajo cooperación internacional, para que se tomara la declaración del expresidente Funes en la embajada de El Salvador en Nicaragua.El abogado defensor de Funes ofreció en la audiencia preparatoria la declaración del expresidente como parte de las pruebas del proceso. Además, es parte del proceso un peritaje financiero realizado por técnicos de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).El expresidente, su hijo Diego Funes y la ex primera dama de la república Vanda Pignato están siendo acusados de presunto enriquecimiento ilícito luego de que no pudieron justificar el origen lícito de $728,000 existentes en su patrimonio, después de un examen patrimonial realizado por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia. Pignato es la única que ha asistido a los citatorios de la cámara.En un escrito remitido a la Cámara Segunda de lo Civil, la Fiscalía se opuso a que Funes rindiera su declaración en la embajada de El Salvador en Nicaragua, tal como lo solicitó el apoderado legal del exmandatario.Según la FGR, “la forma en que persigue el abogado recurrente para la realización de la diligencia en cuestión no es la adecuada, dado que ya existe regulada para el caso en cuestión una herramienta específica, eficaz y potenciadora del cumplimiento de las normas y los principios constitucionales y procesales, como el uso de la videoconferencia”.Los fiscales del caso aseguraron que habría más garantías si Funes declaraba ante un órgano jurisdiccional del Estado y no ante un empleado consular.Las magistradas de lo Civil todavía no han fijado una nueva fecha para llevar a cabo la audiencia probatoria, diligencia que ha sido suspendida dos veces, una de estas a petición de la defensa.