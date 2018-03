Cámara admite demanda contra Élmer Charlaix

Lee también

La Cámara Primera de lo Civil de San Salvador admitió la demanda que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de enriquecimiento ilícito en contra de Élmer Charlaix Urquilla, quien fue secretario privado del expresidente Elías Antonio Saca. El exfuncionario deberá justificar la procedencia lícita de $18.7 millones de su patrimonio.Además, los magistrados de lo Civil decidieron procesar a María Arline Rivas de Charlaix, cónyuge del imputado, por la cantidad de $173,925.75.Charlaix fue cuestionado debido a que, cuando presentó su declaración de patrimonio a la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el personal detectó que recibió depósitos por $18.7 millones de fondos de la cuenta la cuente corriente institucional Subsidiaria del Tesoro Público de la Presidencia de la República. De este total, según el documento, $15 millones fueron depositados mediante cheques extendidos a favor del expresidente Saca. La declaración con esos datos fue parte de la documentación que entregó la Unidad Anticorrupción de la FGR, el 29 de noviembre del 2016.La cámara, además, informó que Charlaix y su esposa tienen 20 días hábiles para comparecer al tribunal a contestar la demanda. Charlaix Urquilla permanece recluido en el centro penal La Esperanza, conocido como Mariona, porque es procesado penalmente por apropiación de fondos públicos. El exfuncionario comparte celdas con el expresidente Saca, también procesado por actos de corrupción, y otros exfuncionarios de Casa Presidencial.La Cámara Primera de lo Civil también conoce el proceso civil en contra de Saca y su esposa, Ana Ligia de Saca, acusados de enriquecimiento ilícito por más de $4 millones. Sin embargo, está a la espera de que la Sala de lo Civil resuelva si los tres hijos de la pareja también deberán ser procesados por el mismo delito.Para el caso de Charlaix, la Cámara decretó la medida cautelar preventiva en un inmueble ubicado en Playa Blanca de la Costa del Sol, en San Luis La Herradura, propiedad del exsecretario y el vehículo placas P-445-722, registrado a nombre del demandado.Además, la Cámara otorgó cinco días hábiles para que la FGR proporcione las direcciones exactas de las sociedades Megatransport, S. A. de C. V.; Aerobus de El Salvador, S. A. de C.V.; Certa, S. A. de C. V.; Inversiones Químico Farmacéuticas, S. A. de C. V., con el fin de dar cumplimiento a la orden de embargo sobre las acciones que Charlaix tiene en estas.Los magistrados de la cámara además insistieron, por segunda ocasión, al director del Centro Nacional de Registros para que en un plazo de cinco días informe si ya le dio cumplimiento a la medida cautelar ordenada por la CSJ, respecto a la anotación preventiva de un inmueble ubicado en condominio Villa Tuscania, en San José Villanueva, a nombre de María Arline Rivas de Charlaix.Por otra parte, la Cámara de lo Civil de San Vicente abrió juicio en contra del alcalde de Olocuilta por el partido ARENA, Marvin Ulises Rodríguez Álvarez, por no lograr justificar la procedencia lícita de más de $207,000. Parte de la resolución, que fue publicada por la FGR en Twitter, señala que la admisión fue: “En vista de los indicios de enriquecimiento ilícito encontrados por la Honorable CSJ respecto al desempeño de su gestión en los períodos siguientes: 2006-2009, 2009-2012, 2012-2015 y 2015-2018”.La FGR tiene 20 días hábiles para presentar la demanda. La auditoría que realizó Probidad partió de una denuncia que realizó una persona, por el mal uso de fondos de la alcaldía.