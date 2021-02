Cámara admite demanda contra comisionados del IAIP

La Cámara de lo Contencioso Administrativo notificó ayer la admisión de una demanda en contra de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) por revocar de oficio una resolución que ellos mismos habían emitido meses atrás, donde ordenaban a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que entregara unas adendas de las declaraciones patrimoniales del presidente Nayib Bukele.

En la notificación la Cámara otorga diez días hábiles al IAIP para contestar la demanda y cinco días hábiles para que remita el expediente administrativo relacionado a la resolución que revocaron.

En caso que el IAIP no entregue el expediente en los días solicitados, sancionarán al Instituto con una multa de un salario mínimo del sector comercio por cada día de atraso, dando como máximo 30 días. Además, si no cumple el plazo, la cámara dará aviso a la Fiscalía General de la República (FGR) para que haga las diligencias pertinentes.

LA PRENSA GRÁFICA trató de contactar a los comisionados para saber su postura sobre esta admisión, pero no se obtuvo respuesta.

En septiembre de 2020, con el voto de 12 magistrados, la CSJ declaró reservadas las adendas a los exámenes patrimoniales de Bukele cuando fue alcalde de Nuevo Cuscatlán, desobedeciendo los ordenado por el IAIP. La Corte argumentó que la información solicitada por la periodista Jéssica Ávalos es información reservada ya que hay información personal en ellas.

Un mes después, en noviembre de 2020 el pleno de comisionados, por mayoría de tres contra dos, revocó de oficio la resolución de junio donde ordenaban a la CSJ a que entregara la información.

En esa votación del IAIP votaron a favor de la revocatoria los comisionados propietarios Ricardo Gómez y Luis Suárez, más el suplente Gerardo Guerrero, los tres nombrados por Nayib Bukele en su calidad de presidente de la República.

DESOBEDIENCIA

El pleno de comisionados el IAIP ya ha desobedecido este año una resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo que ordenó restituir en su cargo a la comisionada suplente Cesia Mena.

Mena demandó al presidente Bukele ante la Sala porque el Ejecutivo la separó del cargo bajo el argumento que tenía afiliación partidaria al FMLN. La demanda fue aceptada y como medida cautelar, a inicios de febrero, la Sala ordenó la restitución del cargo.

Pero hasta ayer Mena no había sido convocada a ninguna reunión del pleno del IAIP. Una fuente interna del Instituto sostiene que el argumento de los comisionados es que no han sido notificados formalmente y que esperan una orden de la Presidencia de la República para saber si deben o no obedecer la orden.