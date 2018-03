Cámara concluye que diputado Cardoza no se enriqueció ilícitamente

Lee también

Las magistradas de la Cámara Segunda de lo Civil determinaron que el diputado Reynaldo Cardoza no se enriqueció de manera ilícita en los dos períodos en que fungió como parlamentario entre 2009 y 2015, tal como lo había señalado la Fiscalía, que calculó un incremento patrimonial no justificado de $1.5 millones. Sin embargo, la cámara concluyó que la esposa del diputado, Alma Yaneth Gutiérrez de López, sí se enriqueció ilícitamente y debe resarcir $78,000 al Estado.La cámara consideró que el peritaje financiero y el valúo de cuatro de los 12 inmuebles que están a nombre de Cardoza no fueron suficientes para comprobar que hubo enriquecimiento ilícito.“Además de los altos ingresos que tenía como diputado, obtuvo otros ingresos por ventas de vehículos, aceptación de herencia y arrendamientos, que le permitieron realizar mejoras en inmuebles de su propiedad, ingresos que no fueron desvirtuados con la prueba aportada por la representación fiscal”, se lee en el fallo de la cámara.La magistrada Rosa Margarita Romagoza detalló en la lectura del fallo que a Cardoza todavía le sobra una “exorbitante” cantidad de dinero con origen lícito luego de realizar gastos de vida, comprar inmuebles y pagar deudas. “Al demandado, después de realizar sus gastos de vida, compra de inmuebles y muebles, así como pagar deudas adquiridas previo al ejercicio del cargo de diputado, aún le sobra una suma exorbitante de dinero”, se lee en el acta firmada.Según la cámara, entre 2009 y 2015 Cardoza recibió “excesivas prestaciones económicas” como diputado, entre las que se cuentan: $171,051.56 en concepto de salarios; $142,862.00 en concepto de viáticos; $67,885.74 como gastos de representación; $50,050.68 como otras prestaciones; $256,207.75 como deuda política; y $65,828.88 para gastos de transporte y comunicación. Esta última cantidad no fue considerada por las magistradas como parte de su patrimonio por estar destinada a un fin específico.En cuanto a la esposa del diputado, las magistradas establecieron que Gutiérrez de López no pudo justificar la procedencia de los fondos que le permitieron comprar un inmueble en Dulce Nombre de María, Chalatenango, valorado en $28,000.Además, las magistradas aseguraron que la esposa del diputado tampoco pudo dar cuenta del origen lícito del incremento de las cuentas de ahorro y depósitos a plazo fijo, compra de vehículos y viajes realizados. Sin embargo, en este punto las magistradas únicamente condenaron a Gutiérrez de López por $50,000 “por ser el monto que ha sido demostrado por la representación fiscal”.La Fiscalía congeló cuatro bienes del diputado, sobre los cuales deberá decidir su destino final el Juzgado de Extinción en Dominio, según el fallo de la cámara.“Dios sabe que nunca he agarrado lo que no es mío... Se hizo justicia”, se pronunció Cardoza.El fiscal Héctor Martínez anunció que apelarán la decisión de la cámara ante la Sala de lo Civil, pues a su juicio las magistradas realizaron una mala valoración de los peritajes.“Si él es el funcionario y es la primera persona a la que la Ley de Enriquecimiento Ilícito sobre Funcionarios y Empleados Públicos es quien obliga a declarar su patrimonio de manera adecuada, ¿cómo es que condenan a la esposa de él, que es la particular?”