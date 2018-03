Cámara confirma detención de Saca y sus colaboradores

Lee también

La Cámara Primera de lo Penal desestimó la solicitud de los abogados del expresidente Elías Antonio Saca y sus exfuncionarios de revertir la detención provisional para que sean procesados en libertad.La defensa de Saca y la del resto de imputados había planteado en la apelación que la jueza del Tribunal Cuarto de Paz de San Salvador, Nelly Edith Poza, les decretó la detención provisional basada en la gravedad que representa los delitos de lavado de dinero, y no valoró los arraigos que fueron presentados. También expusieron que los imputados Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Alberto Herrera tienen problemas de salud y que la jueza no reparó en ello.Sin embargo, la Cámara de lo Penal señaló en la resolución que un juzgador no está en la obligación de decretar medidas sustitutivas solo porque le presentan arraigos.“El acreditamiento de un arraigo no significa necesariamente que por ello debe concederse una medida cautelar, puesto que los arraigos son un elemento que debe ser objeto de ponderación en relación a las imputaciones formuladas”, se lee en la resolución de la cámara.Sobre el estado de salud de los imputados, los abogados no presentaron a la cámara la documentación del Instituto de Medicina Legal (IML) que sostenga lo expuesto.“En este momento la queja presentada no puede tener procedencia, puesto que faltarían estos exámenes”, señalaron los magistrados.La defensa también había señalado que la jueza durante la audiencia decretó la detención dos veces y que los argumentos la segunda ocasión no fueron válidos.La cámara consideró que Pozas decretó la detención en el tiempo justo, además de argumentar de que se trataba de un caso complejo por lo que no podía dar una respuesta a la brevedad.La Cámara Primera de lo Penal revocó la detención provisional para los imputados únicamente por el delito de agrupaciones ilícitas.Los magistrados de la cámara también confirmaron la resolución emitida por el Juzgado Cuarto de Paz en cuanto al embargo de los bienes de Saca, Élmer Charlaix y César Funes.La cámara argumentó que la jueza sí fundamentó bien la legalidad del embargo, y que aunque fiscalía no haya determinado específicamente los bienes embargados, dicho proceso es procedente.