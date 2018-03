Cámara de Oriente niega apelación a defensor de militar procesado por masacre El Mozote

Lee también

La Cámara de Segunda Instancia de la Tercera Sección de Oriente negó el 6 de enero de este año un recurso interpuesto por Martín Eliseo Martínez Henríquez, quien es defensor del capitán José Antonio Rodríguez Molina, implicado en la masacre de El Mozote y lugares aledaños durante la guerra.Según la cámara, el recurso de apelación primero había sido interpuesto ante el juez de Paz de San Francisco Gotera, Jorge Urquilla, quien ya lo había rechazado por presentarse fuera de tiempo, por lo que el abogado se abocó a la Cámara de Segunda Instancia de la Tercera Sección de Oriente, para dejar sin efecto la decisión del juzgador, pero esta lo declaró sin lugar y confirmó que la investigación continúa.El defensor particular buscaba que el caso fuera cerrado nuevamente, por lo que interpuso un recurso ordinario de apelación argumentando que algunos delitos, como violación de morada y daños agravados, ya habían prescrito.El segundo argumento fue la prescripción de la acción penal y la inaplicabilidad de leyes posteriores al hecho, en el cual manifiesta que el delito de lesa humanidad no existía cuando ocurrió la masacre.La tercera justificación fue la supuesta violación de derechos constitucionales de los procesados, ya que nadie puede ser juzgado dos veces por las mismas causas.En el cuarto alegato manifestó que el tratado internacional conocido como Estatuto de Roma no existía en 1981; sin embargo, la cámara rechazó el recurso por improcedente, es decir, no es apelable por la Ley de Amnistía declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia el 13 de julio de 2016.Desde esa fecha, 14 oficiales de la Fuerza Armada son acusados de los delitos de asesinato, violación agravada, privación de libertad agravada, violación de morada, robo, daños agravados, estragos especialmente sancionados, actos de terrorismo y actos preparatorios del terrorismo.De acuerdo con Federico Escobar, secretario de la Cámara de Segunda Instancia de la Tercera Sección de Oriente, las investigaciones del caso continúan y será el Juzgado de Primera Instancia de San Francisco Gotera el que determinará las siguientes diligencias.