Cámara declara rebelde a ex primera dama en juicio civil

La Cámara Primera de lo Civil de San Salvador resolvió declarar rebelde a la ex primera dama Ana Ligia Mixco Sol de Saca en el caso por enriquecimiento ilícito que se sigue en su contra. Fuentes judiciales informaron que eso implica que la ex primera dama no presentó la documentación de descargo desde el 28 de julio pasado, cuando la Cámara la solicitó.

La defensa de Mixco Sol no podrá establecer argumentos a su favor y, por lo tanto, la Cámara resolvió que no volverá a notificarle hasta el final del proceso.

La ex primera dama fue demanda por no poder justificar $589, 808 existentes en su patrimonio. Junto con ella, su esposo, el expresidente Elías Antonio Saca también fue señalado por no poder aclarar el origen de $3.9 millones de su patrimonio.

La cámara señaló que el 13 de diciembre próximo, a las nueve de la mañana, se celebrará la audiencia preparatoria del caso; es decir, el momento procesal en el que la Fiscalía General de la República (FGR) y los abogados defensores deben presentar la prueba del proceso para que sea aprobada por los magistrados.

El abogado defensor de Saca, Iván Alberto Montesinos, comunicó a la cámara inicialmente que no podría presentar todas las pruebas documentales de descargo debido a que algunos documentos originales se encuentran bajo el resguardo del Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, instancia en la que el exmandatario está siendo procesado por presuntamente liderar una red de corrupción que sustrajo al menos $246 millones de las cuentas del Estado.

Según informaron fuentes oficiales, la fiscalía se opuso a que la defensa de Saca presente copias de las pruebas documentales que serán ventiladas en el caso; sin embargo, los magistrados de la Cámara de lo Civil aceptaron recibir copas certificadas de la documentación requerida.

El proceso civil de Saca fue frenado debido a que la defensa presentó un recurso para que no fueran procesados los hijos del exmandatario. La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió que, debido a que los hijos de Saca nunca tuvieron un cargo público, estos no debían ser enjuiciados por su crecimiento patrimonial. Saca también enfrenta un proceso penal por presuntamente sobornar con $10,000 a una funcionaria de la Cámara Primera de lo Civil, a través de un abogado, para dilatar un proceso.