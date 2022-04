Cámara deja en libertad a colaboradores de la MS-13

Los magistrados impuestos en la Cámara Primera Especializada de lo Penal de Santa Tecla, Óscar Mauricio Escalón Fuentes y José Antonio Flores, dejaron en libertad a finales de marzo de 2022 a 11 colaboradores de la Mara Salvatrucha (MS-13).

LA PRENSA GRÁFICA tuvo acceso a la resolución en la que se detalla que Vicente Ramírez, líder de una organización de vendedores informales en el centro de San Salvador, y Cristina Esmeralda Vásquez de Grijalba , quien según el escrito es la cuñada del cabecilla de la MS-13 Borromeo Enrique Henríquez, alias "Diablito de Hollywood", son parte de la estructura que recobró la libertad luego que la Cámara argumentó que existió una errónea aplicación del artículo 63 del Código Penal con respecto a la proporcionalidad de la pena aplicada a cada uno de ellos.

Estos fueron condenados hace un año, junto a otros 29 imputados más, por el juez suplente del Juzgado Especializado de Sentencia "A" de San Salvador a distintas penas que sobrepasaban los cinco años de prisión. A la mayoría se les condenó por el delito de agrupaciones ilícitas.

“Al tratarse de una penalidad menos gravosa, susceptible de ser sustituida, se otorga el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena al indiciado José Sandoval Fuentes, alias 'Chapín' y en virtud del efecto extensivo también para los procesados... ”.



Argumento en la resolución, Cámara Primera Especializada de lo Penal de Santa Tecla.

Luego de quedar en firme la sentencia los abogados defensores presentaron diferentes recursos de apelación ante la referida Cámara.

Uno de esos escritos interpuestos fue el del imputado José Armando Sandoval Fuentes, alias "Chapín", a quien el juez de Sentencia le aplicó cinco años de prisión, luego de acreditar su participación como colaborador de la estructura de la MS.

Según los magistrados, el juez tomó como base el artículo 345 inciso 2° del Código Penal. Sin embargo, el fundamento de la Cámara fue que la pena impuesta debía ser proporcional de conformidad al artículo 63 del mismo Código.

"La pena de cinco años de prisión aplicada al imputado ha sido la máxima considerada para los miembros -sin liderazgo- de las Agrupaciones Ilícitas, de conformidad al inciso 2° del art. 345 CP, que literalmente determina: "...El que tomase parte en una agrupación, asociación u organización ilícita de las mencionadas en los numerales 1) y 2) de este artículo, será sancionado con prisión de tres a cinco años", argumentaron los magistrados de la Cámara Primera Especializada.

Además, consideran que uno de los problemas con respecto al grado de participación de los imputados recae en torno a la coautoría y la distinción de la complicidad. Añaden que la participación de Sandoval Fuentes fue solamente de un cómplice no necesario, cuya participación es prescindible y que su nivel de peligrosidad es menor al del resto de los miembros de la agrupación.

Por ese motivo y al tratarse de una penalidad menos gravosa, la Cámara decidió otorgar el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena a favor de alias "Chapín".

Delitos. Los implicados estaban acusados de delitos como agrupaciones ilícitas y extorsión.

A raíz de esa resolución otros imputados también se vieron beneficiados con respecto a la reducción de la condena de cinco a tres años de prisión, ya que según la Cámara existió una errónea aplicación del artículo 63 y consecuentemente aplicó el artículo 456 del Código Procesal Penal con respecto al efecto extensivo de los recursos interpuestos, que establece lo siguiente: "En caso que existan coimputados o acumulación de causas el recurso interpuesto respecto de uno de ellos favorecerá también a los demás, a menos que se base en motivos exclusivamente personales".

La cuñada del "Diablito de Hollywood", Vicente Ramírez y alias "Chapín" , más otros ocho señalados de ser colaboradores de la pandilla fueron puestos en libertad con las siguientes medidas alternas a la detención: no salir del país, presentarse cada 15 días al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena, no mantener ningún tipo de comunicación con el resto de imputados y no cambiar de domicilio durante el proceso.

La mayoría de imputados que recobraron su libertad habían sido condenados solamente por el delito de agrupaciones ilícitas. A excepción de José Armando Sandoval Fuentes y de Josué Eliseo Flores Hernández, alias "Eliseo o Cheyo". Al primero, la Cámara le revocó la sentencia por el delito de contrabando de mercadería y lo absolvió por ese caso.

Mientras a Flores Hernández le revocó la sentencia de 16 años de prisión impuesta por el delito de extorsión agravada en perjuicio de la ruta de buses 41-A. Por ese último caso la Cámara le absolvió.

Los audios que vinculaban a Vicente Ramírez

Vicente Ramírez, líder histórico de vendedores en el centro de San Salvador, fue condenado a cinco años de prisión el 14 de abril de 2021 luego que el Juzgado Especializado de Sentencia "A" acreditó la existencia del delito de agrupaciones ilícitas, en conjunto con miembros de la MS-13.

Intervenciones telefónicas realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) vincularon a Ramírez, con pandilleros que operaban en el centro de San Salvador.

Las intervenciones se dieron entre noviembre de 2018 y abril de 2019. Según la acusación, con esas escuchas quedó demostrada la participación de los procesados en los ilícitos que se les imputaba.

En un audio una voz que pertenece a Ramírez habla de una reunión que iba a tener en un restaurante: "me voy para una reunión con unos de los centrales (estructura que también ya fue condenada). Quieren ver cómo se hará la repartición", se escucha. El dictamen fiscal detalló que Ramírez era el encargado de exigir una cuota a los vendedores informales.

El vendedor informal fue condenado porque la Fiscalía logró comprobar que había comunicación directa entre él y otros vendedores miembros de la estructura criminal, según el juez.

Desde finales de marzo los 11 señalados de agrupaciones ilícitas gozan de libertad bajo medidas alternas a la detención. La representación fiscal no ha informado si apelará la decisión de la Cámara.