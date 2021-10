Cámara falla que siga caso de Normandía

La Cámara de Segunda Instancia de la Sección de Oriente ordenó al juez de primera instancia de Jiquilisco, Usulután, que continué el proceso judicial de nulidad de título de propiedad que exigen los habitantes de la hacienda La Normandía, de Jiquilisco, a Elba Josefina viuda de Flores, quien ostenta un documento de propiedad de 240 manzanas de terreno de dicha hacienda.

La resolución se dio durante una audiencia desarrollada en el Centro Judicial doctor Enrique Córdova de la ciudad de Usulután, hasta donde llegaron habitantes de la hacienda a pedir a los magistrados de la cámara la nulidad de las escrituras que señalan son falsas, y que se quite el embargo que tienen las cuentas bancarias de la cooperativa.

"No hay usurpación de terrenos aún. No pueden tomar posesión porque la dirección nacional de registro dice que no se puede ubicar dos títulos de una propiedad", dijo Benjamín Arce Guevara, representante legal de la cooperativa Normandía, quien dijo que se había intentado la invasión de la cooperativa.

Un alcalde de la ciudad de Jiquilisco (de quien no dieron nombre) habría otorgado en pago una parte del terreno de la hacienda a la viuda sin la aprobación de la directiva de la cooperativa quienes recibieron las tierras en 1980, y el título de propiedad en 1996 en la reforma agraria. "Hemos sufrido y nos han hecho daño por nuestra tierra" dijo una habitante.