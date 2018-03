Cámara no admite recurso de apelación en caso de los supuestos agentes de la DEA

Lee también

La Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador declaró inadmisible el recurso de apelación que presentó la defensa de Rafael Alcides Flores y Santos Edgardo Guzmán, quienes fingieron ser agentes de la DEA. La resolución impugnada corresponde a la dictada por el juez Quinto de Paz de San Salvador, quien les decretó detención provisional por supuestamente extorsionar a un alcalde.Los abogados pidieron a la cámara que otorgara medidas sustitutivas y cambiara la calificación del delito de extorsión agravada por amenazas. La defensa, además, mencionó que a juicio de Rafael Flores, los hechos no sucedieron como los planteó la Fiscalía General de la República (FGR). “Es a partir de esas conversaciones que la supuesta víctima, aconsejada por alguien o no, comienza a pensar y a creer en su mentecita que esto ya lo siente como una extorsión y no como un chantaje. En el caso que todo esto fuera cierto, eso sería un chantaje y no una extorsión”, planteó Flores, según la resolución. Además, incorporaron el nombre de Howard Cotto, director de la Policía Nacional Civil (PNC), como referencia personal.Sin embargo, la cámara consideró que los argumentos expuestos no están relacionados con los razonamientos del juez.“El escrito del recurso de apelación evidencia un ausente análisis crítico hacia las consideraciones que hizo el juez para estimar la procedencia de la aplicación de la detención provisional”, estimó la Cámara Segunda de lo Penal.Flores, en su momento, argumentó que no son agentes de la DEA, pero que trabajaban con el exagente de esa oficina Dany Dalton.