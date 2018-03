Cámara ordena congelar 11 cuentas a expresidente CSJ

Lee también

La Cámara Primera de lo Civil de San Salvador admitió ayer la demanda por enriquecimiento ilícito en contra del expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el periodo 2000-2009, Agustín García Calderón. En la resolución de admisión, la cámara también ordenó a tres bancos que envíen el informe sobre el congelamiento de 11 cuentas a nombre del expresidente de la CSJ y dos a nombre de su esposa.Asimismo, la cámara también le ordenó al Viceministerio de Transporte que decrete la restricción de transferencia a terceros de dos vehículos: uno a nombre de García Calderón y el otro a nombre de la esposa, Gloria Natividad Valdés de García (es decir que imponga una restricción para vender o traspasar los vehículos a otras personas, incluidos sus hijos).De acuerdo con la oficina de comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez, la cámara detalló que los tres bancos y el Viceministerio de Transporte tienen 10 días hábiles para presentar el informe del congelamiento de cuentas y de la restricción para los vehículos placas P-71-642 y P-626-127.El caso, por vía civil, en contra de García Calderón inició después de que la Sección de Probidad de la CSJ detectó que realizó depósitos injustificados por un total de $173,951.38 en sus cuentas bancarias.Tras el hallazgo de la Sección de Probidad, el expediente de García Calderón fue enviado a Corte Plena. Luego del análisis, los magistrado enviaron el expediente a la Fiscalía General de la República (FGR). Una vez recibido, el ministerio público envió la demanda a la Cámara Primera de lo Civil, donde ayer finalmente fue admitida.La cámara le concedió a la Fiscalía hasta el 23 de marzo para formalizar la demanda en contra del expresidente García Calderón.De acuerdo con el informe de la Sección de Probidad, el detalle del monto cuestionado fue desglosado así: entre enero julio de año 2000 y junio 2009, el expresidente hizo depósitos mensuales en sus cuentas bancarias por un total de $70,944.62, de los que no se encontró el origen.Ese monto, además, excede lo percibido a través de salarios y gastos de representación que le daba la Corte Suprema.El informe también detalla que al salir de la presidencia de la Corte hizo depósitos mensuales, entre junio de 2009 y marzo de 2010, a sus cuentas por un monto total de $81,006.76. Ese dinero tampoco pudo ser justificado.En los meses de mayo y junio de 2010, además, compró los dos vehículos, para los que la cámara ha ordenado restricción, por un monto total de $22,000.00. Uno de los hallazgos, sobre la compra de esos vehículos, fue que los compró sin sacar ni un centavo de sus cuentas bancarias.García Calderón también explicó, en su declaración patrimonial, que su esposa no percibía salario y que sus hijos no dependen económicamente de él.La Sección de Probidad también encontró que un vehículo marca BMW, que costaba $47,491 a nombre de Francis Antonio Ibáñez fue vendido a García Calderón por $28,500. Probidad, en el informe, dice que “llama la atención que ese vehículo haya sido vendido al señor García Calderón por $18,991 menos del costo real del vehículo”.