Cámara rechaza cambiar a juez caso Chicas-Bukele

La Cámara de lo Penal de Santa Tecla rechazó la solicitud de los defensores del exalcalde de San Salvador Nayib Bukele Ortez, de separar al juez Primero de Sentencia, Cruz Antonio Pérez Granados, de seguir conociendo el proceso penal contra Bukele por el delito de calumnia.

El exalcalde fue denunciado por ese delito porque afirmó que el exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia Eugenio Chicas “violó a una menor (de edad), la embarazó y se casó con ella”. Chicas rechazó esa afirmación, lo demandó y exige una indemnización de $100,000.

La cámara, según informó la oficina de prensa de tribunales, rechazó la petición de los defensores de Bukele por encontrarse fuera del plazo que da la ley para presentar algún recurso.

“Los abogados defensores tuvieron conocimiento de diferentes inconformidades dentro del proceso desde el día 4 de abril del presente año. Y la ley establece que a partir de ese momento tienen un plazo de 24 horas para presentar la recusación según lo regula el artículo 70 inciso final del Código Procesal Penal (CPP), pero resulta que transcurrieron dos meses aproximadamente y no recusaron”, concluyó la cámara, de acuerdo con un comunicado.

La Cámara de lo Penal, por tanto, ordenó que se remita el expediente al mismo tribunal para continuar con el proceso.

Tensión

En la última audiencia, donde estaba prevista la aportación de pruebas de las partes, Chicas encaró a Bukele, luego de que sus defensores solicitaron la recusación (separación del juez). “Señor boca floja. Yo me someto gustosamente a todos los exámenes que a usted se le ocurra... No huya, no sea cobarde”, le dijo Chicas a Bukele, pero este se fue de tribunales.

A juicio de la parte acusadora, la defensa ha estado utilizando diferentes estrategias, como el cabio de abogado, para dilatar el proceso porque Bukele no puede probar lo que afirmó sobre Chicas en una entrevista televisiva.