Cámara revoca medidas alternas a la detención para Ramírez Landaverde

La Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador revocó ayer las medidas sustitutivas a la detención provisional impuestas por la ex jueza Segundo de Instrucción a los imputados Mauricio Ramírez Landaverde, exministro de Justicia y Seguridad; y al ex inspector General de Centros Penales Ramón Roque Mártir.

Con esa resolución, los dos ex funcionarios deberán permanecer en prisión mientras continúe el proceso de investigación hasta que se realice la audiencia preliminar en su contra.

El abogado defensor de los dos imputados, Pedro Cruz, lamentó la resolución de la Cámara y aseguró que esta "disfrazó su decisión argumentando, sin evidencia alguna, que existe peligro de obstaculización de la investigación".

Señaló, además, que este fallo demoró más tiempo de lo normal para ser admitido y que ocurre luego del traslado de la ex jueza Edelmira Violeta Flores. "Lo extraño es que este fallo demoró más tiempo del normal para ser emitido y se da luego del extraño traslado -a manera de represalia- en contra de la jueza que dio las medidas", cuestionó Cruz.

MEDIDAS

El 14 de enero de 2022 el Juzgado Segundo de Instrucción realizó una audiencia de revisión de medidas solicitada por la defensa, que argumentaba que no existía peligro de fuga por parte de los imputados, a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) acusa de actos arbitrarios. A Ramírez Landaverde también le imputan el delito de peculado, en calidad de cómplice necesario. Sin embargo, en esta resolución no se conoció sobre el peligro de fuga de los imputados, sino solamente del supuesto peligro que los dos ex funcionarios puedan influir en la investigación.

Posteriormente, 10 días más tarde la representación fiscal apeló ante el Tribunal Superior esa decisión y pidió a la Cámara revocar la resolución de la jueza por el peligro de fuga y por la posible obstaculización de la investigación.

"Lamentamos esa decisión y no solo no la compartimos, sino que estamos seguros que no tiene asidero legal real, lo que implícitamente la convierte en una resolución injusta y al margen de la normativa. Seguiremos luchando con las alternativas legales que tenemos, pues sabemos que tenemos la razón y que nuestros defendidos son absolutamente inocentes", concluyó el defensor.