Cámaras de seguridad captan a hombre hurtando ofrendas en iglesia

La parroquia Inmaculada Concepción de María, del municipio de Atiquizaya, en Ahuachapán, denunció que la mañana del domingo 20 de marzo un hombre desconocido ingresó a la capilla de oración ubicada a un costado de la iglesia a hurtar el dinero de las ofrenda que feligreses depositan en una alcancía de madera.

Todo quedó grabado en un video de seguridad y según explicó el párroco, Francisco Baños, a esa hora ya había actividad en la parroquia, por lo que el lugar ya estaba abierto a los feligreses: “Solo fue el robo de la ofrenda y el daño a la alcancía. Gracias a Dios no hubo daños al Santísimo, al Sagrario o a imágenes. Pero no queremos llegar a esos extremos. La cantidad robada es impredecible porque no siempre se reúne lo mismo, pero hacemos un estimado de unos $150”.

Foto LPG/ Cortesía.

La parroquia publicó como evidencia el video donde se observa el momento justo cuando el hombre entra a la capilla del Santísimo, manipula la cerradura de una alcancía de madera y luego vacía el dinero en una bolsa para posteriormente guardarlo en un bolsón negro que portaba.

“Este día fuimos víctimas de la delincuencia, la alcancía de la capilla del Santísimo fue violentada por un ladrón, publicamos este video con el objetivo de poder ubicar al delincuente y prevenir futuros robos a esta y otras parroquias”, detallaron en la publicación compartida en las redes sociales de la parroquia.

De acuerdo a la información del video, el hombre quien aún no ha sido detenido, ingresó a la capilla a las 6:32 de la mañana y sale a las 6:35 y no contaba que la capilla tenía un sistema de videovigilancia, por lo que aprovechó la soledad del lugar para cometer el hurto.

El sacerdote agregó que tienen noticia de que el hombre ha estado frecuentando otras iglesias, por lo que está hablando con otros párrocos de la zona para reunir más evidencias e interponer una sola denuncia formal ante las autoridades correspondientes, y así evitar hechos similares en otras parroquias.

“Pedimos respeto a la iglesia y que las autoridades nos garanticen más seguridad. Esperamos que ya no vuelva a pasar esto; estamos en tiempo de Cuaresma, en donde se busca la conversión y que las personas se arrepientan de sus pecados”, finalizó el padre Baños.