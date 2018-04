Cambia el panorama en COMURES tras las elecciones

El fracaso electoral que tuvo el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) fue tanto en el ámbito legislativo como municipal. En esta última área, la pérdida de alcaldías importantes, por la cantidad de población que representan, le ocasionará que su representación en la junta directiva y el consejo de directores de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES) baje.

Para el actual alcalde de San Marcos, quien salió reelecto en los pasados comicios con la bandera del FMLN y director de Asuntos Legales de COMURES, Fidel Fuentes, es un hecho que la representación del partido se verá disminuida; aun así, dice que buscarán trabajar en conjunto y tomar decisiones por consenso. De acuerdo con datos preliminares, el FMLN gobernará 69 municipalidades en los próximos tres años.

En los cuerpos de mando de COMURES, el FMLN tiene 10 representantes. “Por la pérdida de ciudades grandes en poblaciones como San Salvador, Soyapango, Cuscatancingo y Ciudad Delgado, es bien previsible que va a haber una reducción de nuestra representación en el consejo de directores... Es definitivamente un hecho que va a haber una reducción drástica”, dijo Fuentes.

Contrario al panorama que se le pinta al FMLN después de las elecciones, los alcaldes de ARENA dicen que a ellos les corresponderá la mayoría de puestos.

La actual distribución de autoridades de COMURES le da 10 representantes al FMLN, 12 a ARENA, dos al PCN, uno al PDC y tres a GANA. En total son 28.

Los estatutos de COMURES estipulan que la elección de directores “se establece y adopta el sistema de representación proporcional para cada instituto político”. Para esto, se tiene que tomar el número de votos válidos obtenidos a escala nacional, se divide entre el número total de directores, que son 28, y resulta el cociente electoral. Las veces que los partidos alcancen a cubrir el cociente representa la cantidad de directores a los que tienen derecho.

¿Renovación en COMURES?

“Siento que COMURES tiene que ir renovándose, la ciudadanía entera pidió renovación en la elección recién pasada, fue parte del mensaje que llegó a través del voto de los salvadoreños”, expresó el alcalde de Santa Tecla, Roberto d'Aubuisson, cuando LA PRENSA GRÁFICA le consultó sobre si él buscaría la presidencia de COMURES en el próximo período.

D'Aubuisson no desmerita el trabajo que ha hecho Navas, alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, y la define como alguien que ha defendido el municipalismo; sin embargo, señala que la institución se debe renovar y darle más relevancia al trabajo de COMURES.

Navas ha gobernado el municipio de Antiguo Cuscatlán desde hace casi 30 años, y dentro de COMURES, según la biografía que el portal de transparencia de la comuna ha puesto a disposición del público, entre 1997 y 2000 ejerció su primer período como presidenta de la gremial.

Luego se desempeñó en otros cargos y en el período que está por terminar se ha desempeñado nuevamente como la presidenta.

“No, no. No voy a llevar la presidencia de ISDEM que le toca al alcalde de San Salvador, voy a llevar la presidencia del COAMSS y no me interesa la de COMURES... Yo apoyaría a Milagrito Navas si a ella le interesa continuar ahí o a cualquiera”, declaró el alcalde electo de San Salvador, Ernesto Muyshondt, cuando este periódico le preguntó si tiene interés en buscar adeptos para ganar la presidencia de la gremial.

Navas, por su parte, comentó que no ha analizado si buscará seguir al frente de la corporación municipal. “Ni se han barajado nombres todavía”, agregó.

Es correspondencia de la dirigencia de cada partido que haya ganado alcaldes elegir a cuáles de sus cartas van a promover para los puestos de COMURES.