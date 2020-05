Cambia ropa por víveres para familias necesitadas

La fachada de la vivienda de Karla Yaneth Soto Guevara, de 31 años de edad, en la colonia Río Zarco de Santa Ana, se vuelve una especie de vitrina donde ofrece variedad de ropa, para hombre, mujeres y niños, colgada en ganchos que coloca en los balcones de las ventanas de su casa.

Y sobre la ropa, en páginas de papel, les ha colocado el precio: “cambio por una libra de arroz”, “cambio por dos coras de café”, “cambio por dos paquetitos de detergente”, “cambio por un paquete de galletas” y así cada prenda posee su valor en víveres.

Foto: LA PRENSA GRÁFICA/Juan Carlos Barahona

Y es que esta comerciante de ropa usada ha tomado la iniciativa de canjear la ropa que antes comercializaba por víveres, los cuales está entregando a familias más afectadas por la emergencia generada por el covid-19, que se han quedado sin comida durante la cuarentena domiciliaria obligatoria.

“Todo inició luego de ver en Facebook videos y publicaciones de las banderas que hay en las casas y unas pancartas, de ver la situación tan dura que están pasando me dio sentimiento, le pedí a Dios que me diera ideas de qué hacer, porque no tengo fondos no tengo para ayudar a las personas, me dio la idea de poner mi ropa que salgo a vender de cambiarla por víveres, gracias a Dios ha dado resultado”, dice.

Foto: LA PRENSA GRÁFICA/Juan Carlos Barahona

Y los resultados han comenzado a llegar, desde que sus publicaciones en Facebook ofreciendo ropa por víveres se han hecho virales, las personas se han acercado a su casa para entregarle víveres, los cuales servirán para alimentar a las familias más afectadas.

Soto Guevara señala que con los víveres recolectados busca beneficiar a adultos mayores y mujeres madres solteras que ya no tienen con qué alimentarse.

“Pues me ha ido bien, he recibido ayuda de varias personas, que me han dado víveres para beneficiar a varias familias, unas ONGs y un grupo de policías se han comunicado conmigo para entregarme ayuda, ya tengo algunas familias identificadas, pero yo me estoy guiando por ancianos y madres solteras, también donde hay muchos niños”, señala Soto.

Foto: LA PRENSA GRÁFICA/Juan Carlos Barahona

La comerciante señala que muchas personas llegan a su vivienda a entregar víveres sin llevarse ninguna prenda, las cuales tienen un valor simbólico, por ejemplo, dice, un short que bien puede valer $5 lo canjea por una libra de arroz, que no vale más de $0.50.

“Uno se siente muy bien, con un orgullo que no tiene ni idea, el poder ayudar a otras personas, cuando tomé la iniciativa lo publiqué en un grupo de la colonia, pero no pensé que se fuera a hacer tan viral, pero estoy agradecida con las personas que comenzaron a compartir la publicación, porque se va a poder ayudar a más personas”, sostiene Soto.