Cambian horarios en carretera Los Chorros para el fin de semana

Los horarios de circulación en la carretera Panamericana que conecta con el occidente de El Salvador cambiarán para este fin de semana, exclusivamente, informó este viernes el Viceministerio de Transporte (VMT).

Este sábado y domingo, de las 5:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía se habilitarán dos carriles hacia Santa Tecla y uno hacia el occidente.

A partir de las 12:00 del mediodía hasta las 5:00 de la mañana del día siguiente, habrá dos carriles hacia el occidente y uno hacia Santa Tecla.

El VMT dijo que el lunes se retomará nuevamente el horario anterior, que es tres carriles en sentido único hacia Santa Tecla desde las 5:00 a.m. a las 7:00 a.m.; dos carriles a Santa Tecla y uno hacia el occidente entre las 7:30 a.m. y las 12 del mediodía; y dos carriles hacia occidente y uno hacia Santa Tecla desde el mediodía hasta las 5:00 de la mañana del siguiente día.