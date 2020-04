Cambian protocolo para albergados, algunos sumarán 45 días en cuarentena institucional

Al menos cinco centros de contención: El hotel Las Palmeras, Ayagualo, Agape y un club en la Costa del Sol y otro en Apaneca tendrán a los albergados por al menos 15 días más, según les han informado a ellos.

A algunos a través de mensajes de texto y a otros a las comisiones que crearon luego de protestar porque la mayoría de los que están en esos lugares cumplen sus 30 días este fin de semana.

A ellos los une el hecho de que compartieron espacio en la Villa Olímpica, uno de los primeros centros de cuarentena que el Gobierno habilitó desde el 11 de marzo. Muchas de las críticas que recibió ese lugar, es que allí fueron mezclados quienes llegaron directamente del aeropuerto o fronteras terrestres, sin ningún tipo de disposición epidemiológica.

Algunos estuvieron dos o tres días en la Villa Olímpica, pero los últimos en salir, cuando fue clausurado el lugar, estuvieron hasta 15 días allí. Ahora les comenzaron a notificar que su cuarentena se tomará en cuenta desde el día que ingresaron a hoteles u hostales y no desde el día que estuvieron recluidos en la Villa Olímpica.

La medida ha generado malestar, puesto que muchos de ellos pasarán hasta 45 días en cuarentena y aislados.

"Lo que nos explicaron es que han salido casos positivos de los que estuvimos en la Villa Olímpica, entonces como estuvimos mezclados, quieren que pasemos otros 15 días aquí y nos van a hacer una segunda prueba", aseguró una de las albergadas en un hotel en Sonsonate.

Además, les notificaron que también encontraron, a través de pruebas, pacientes asintomáticos con prueba positiva, lo que a su juicio complica el escenario.

"Usted se acuerda cómo estábamos allí (en la Villa) al principio, y luego nos movieron en buses a todos, íbamos como 50 en el bus, entonces por esa mezcla ahora nos quieren poner más días", aseguró otro de los que estuvieron al principio en la Villa Olímpica y ahora guarda cuarentena en un centro de Sonsonate.

Las personas lo que lamentan es que por el desorden inicial ahora tengan ellos que pagar las consecuencias. La mayoría sufre de ansiedad, ataques de pánico y otros tienen depresión.

Una vez fueron trasladados de la Villa, los que cumplen cuarentena fueron puestos en cuartos solos o en parejas, lo que mejoró las condiciones de cuarentena.

La mayoría recordaron que al ingresar a la Villa Olímpica firmaron un documento donde se comprometían a pasar los 30 días en cuarentena. El papel incluso ponía la fecha de salida. Ahora piden que cumplan con dejarlos salir, sobre todo porque a muchos de ellos ya se les tomaron pruebas y dieron negativas.



"Me comentan que en la villa olímpica firmaron un documento por 30 días, a ellos después los trasladaron para el Hotel Alicante de Apaneca, el día de ayer cumplieron los 30 días, a todos ya se les realizó el examen del Covid 19 dando negativo gracias a Dios, y también ninguno posee síntomas. Han consultado cuando van a salir y no tienen ninguna respuesta" dijo una de las familiares de los aún albergados.



Después de presionar a la directora del lugar, esta les explicó que los días de la Villa Olímpica no cuentan y que les harán otra prueba. "En el hotel hay varios doctores que también están en cuarentena como el doctor Ricardo Cea, ex director del ISSS y ellos alegaban que era injusto lo que están haciendo y que además el coronavirus aparece a los 15 días y no a los 30", retrató la hija de uno de los albergados en el hotel Alicante

"La nueva fecha es el 26 de abril, no nos han dado nada por escrito, no tenemos ninguna razón, solo que manejaron super mal en la Villa olímpica y ni modo. Ahora resulta esto", explicó una de las albergadas en un hotel de Sonsonate.

Otra de las albergadas, que está con su grupo familiar, explicó que una de sus familiares sufre una patología en el corazón, por lo que tenían esperanza de salir pronto para tranquilidad de ella y el grupo.

Ellos estuvieron en la Villa hasta el 16 de marzo, cuando fueron trasladados al hotel Alicante. Están por cumplir sus 30 días y los 71 albergados allí tienen pruebas negativas al Covid-19.

"El problema es que aquí no vienen las autoridades nunca, el encargado no da la cara, nadie lo conoce. Unos dicen una cosa, otros dicen otros. Ahora unos nos dicen que salirmos en cuatro días, otros que en 15, lo único que pedimos es información", explicó otra de las que allí cumplen cuarentena.

En este caso, incluso si se cumple esta nueva disposición de que la cuarentena empieza cuando saliron de la Villa, ellos deberían estar hasta el jueves 16 de abril, no 15 días más, porque estuvieron completamente aislados desde el 16.