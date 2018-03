Cambio de “comando” dio otros candidatos como ganadores

Francisco Campos, representante de la empresa Smartmatic contratada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por $3.3 millones para procesar y divulgar resultados de las elecciones de diputados y alcaldes del 4 de marzo, amplió ayer su explicación sobre el error técnico que durante todo el día del 5 de marzo dio como ganadores a unos candidatos a diputados y a otros los dio como perdedores, específicamente en los departamentos de San Salvador y La Libertad.

Este error no fue detectado durante un simulacro del 18 febrero ni en una prueba que se realizó el 25 del mismo mes, pese a que dichos ensayos servían para detectar fallas. El problema salió a luz cuando algunos candidatos de ARENA, como René Portillo Cuadra, señalaron que los datos de las actas no coincidían con los resultados divulgados.

Cuadra es el segundo legislador del partido tricolor más votado, pero aparecía en los últimos. Smartmatic y el TSE reconocieron el error; sin embargo, eso no detuvo las críticas de observadores internacionales y locales, Fiscalía y partidos (ver página 6). Incluso, algunos ya habían señalado desconfianza en el sistema por experiencia en otro países.

Cómo se dio el error en un “script”

Campos indicó ayer que personal informático cambió un comando (en un “script”) que se le da a un programa para que ejecute tareas y de un resultado. En ese caso, era un comando para ordenar los nombres de los candidatos y unirlos junto a la cantidad de votos de referencias que tenían. Según Campos, por “error humano” y sin ninguna intensión, el comando se cambió y generó otro orden.

“A nosotros lo que nos dan son listas de la gente (candidatos) y las ordenamos de determinada manera, entonces cuando vamos a la base de datos donde está alojada la información que nos da del Tribunal (Supero Electoral) con respecto a los resultados de las actas. Nosotros tenemos que decirle, alguien tiene que decirle (en lengua de programación): ‘Mire, vaya y nos trae el nombre que tiene la posición uno y nos lo coloca en la posición uno... entonces hubo un mísero problemita que ocasionó que ese llamado, ir a recoger los nombres, los puso inicialmente en una posición incorrecta’”, dijo Campos.

Campos explicó que el error se pudo haber cometido cuando ingresaron los datos de las actas definitivas con los nombres de los candidatos y partidos contendientes. Argumentó que la empresa recibió las imágenes de las actas definitivas después de la prueba que se hizo el 25 de febrero, es decir, una semana antes de las elecciones. Considera que el poco tiempo para ingresar los datos incidió.

“Presumimos que fue ahí donde se pudo haber presentado esa circunstancias, cuando se hizo la validación y las pruebitas de esos llamados que hubo que volver a reescribir ese comando... Es posible que en esa revisión general que se hace, última, hubiese acontecido esa circunstancia, porque es obligatorio hacer una revisión general”, dijo.

El TSE entregó las actas definitivas a pocos días de la elección debido a los recursos de apelación que presentaron algunos candidatos y a cambios en algunas papeletas de votación. Campos aseguró que tras detectar el error, el proceso de corrección fue rápido, pero los resultados se actualizaron cerca de las 8:45 de la noche del 5 del marzo porque tuvieron que volver a digitar las actas. Aseguró que durante el día avisaron a los magistrados del TSE.

Cabe señalar que el TSE dio una conferencia a la 1 de la tarde, pero no dijeron nada. Cuando se reconoció el error a las 9 de la noche, el magistrado Fernando Argüello Téllez dijo que no alertaron desde temprano porque no estaban seguros.

El TSE también cuenta con un sistema coreano, el cual, según los magistrados, iba a servir como un respaldo en caso de un error.