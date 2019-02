Cambio de placas para motos inicia el viernes: todo lo que debes saber acerca de este proceso

El Viceministerio de Transporte (VMT) comenzará el viernes (1 de marzo), de manera gradual, el proceso de sustitución de placas provisionales por placas metálicas para todos los motociclistas que tengan pendiente de completar este proceso.

Edwin Flores, director general de Transporte, comentó este miércoles en la entrevista de "Frente a Frente" que la meta final en los próximos 12 meses es cambiarles las placas provisionales a 177,815 motocicletas que actualmente circulan en esta condición en El Salvador.

En consecuencia, agregó que el proceso iniciará en marzo con la sustitución de placas para quienes deben hacer la refrenda de su tarjeta de circulación este mes.

"Para evitar que la gente llegue de forma masiva, lo que hemos hecho es que hemos determinado que el proceso de placas se haga a partir del momento en que a mí me corresponde la refrenda de la tarjeta de circulación", explicó el funcionario.

"En el mes de mi cumpleaños, a lo largo de los 31 días que puede tener el mes, yo asisto a hacer la refrenda, llevo la documentación requerida y en ese momento, si la placa que yo porto es provisional, hago el proceso de sustitución por una definitiva", expuso.

Según Flores, solo en marzo les corresponde a 11,731 motociclistas completar este trámite en las diversas oficinas de SERTRACEN ubicadas en todo El Salvador.

Los únicos usuarios que ya no podrán sustituir sus placas en 2019 son quienes hicieron la refrenda de su tarjeta de circulación entre diciembre de 2018 y este mes de febrero.

"La persona que pagó su refrenda en diciembre, enero o febrero, habrá que esperar hasta la próxima refrenda para poder sustituir su placa", explicó el director general de Transporte.

De acuerdo con el Viceministerio de Transporte (VMT), los interesados en sustituir sus placas deberán solicitar más información a través de la aplicación SERTRAMOVIL, los sitios web: www.vmt.gob.sv y www.sertracen.com.sv y el número 2233-5555.

El costo de las placas ya fue pagado por los usuarios

Según Flores, el proceso de sustitución de placas no tendrá ningún cargo extra. Aseguró que este costo ya fue cancelado cuando los usuarios acudieron a matricular su motocicleta a las oficinas de SERTRACEN.

"La placa (el metal) ya la pagaron los usuarios. Esto es uno de los elementos que nosotros consideramos fundamental que la ciudadanía lo asimile. La placa la pagaron en el momento en que hicieron la matrícula. No obstante, nosotros no entregamos la placa que correspondía; entregamos una provisional y es a eso que obedece que en este momento vamos a entregar la placa de metal sin que ellos la paguen", detalló.

Flores hizo ver, eso sí, que como requisito para tener las placas definitivas se pide refrendar la tarjeta de circulación, por lo que habrá que pagar los costos habituales que se hacen para completar este trámite.

De acuerdo con Flores, el usuario que deba refrendar su tarjeta de circulación para, de paso, adquirir sus placas metálicas, deberá cancelar los $ 30.89 que siempre se pagan por renovar este documento. De esta suma, especificó, $ 17.43 corresponden a la refrenda de tarjeta y $ 7.75 son para los derechos de circulación.

Los requisitos que los interesados deberán cumplir para esta diligencia serán: poseer licencia de conducir, estar libre de pagos de esquelas y presentar el Documento Único de Identidad (DUI) y la tarjeta de circulación que se debe refrendar.

¿Por qué piden licencia para el cambio de placas?

Flores detalló que se les pedirá a los motociclistas la licencia de conducir vigente para refrendar su tarjeta y adquirir las nuevas placas, debido al alto índice de motociclistas que circulan sin licencia en las calles de El Salvador.

"Nosotros tomamos como referencia las siniestralidad vial en motocicleta en 2019, para tener datos frescos, vigentes. En 2019, hasta la fecha en que nosotros emitimos la resolución, habían fallecido 69 motociclistas o pasajeros de motocicletas. De estos 69 fallecidos, 8 personas tenían licencia de conducir", señaló el director.

Flores mencionó que, en términos porcentuales, esto indica que apenas el 11.5 % portaban licencia de conducir, contra un casi 89 % que no portaba cuando se vieron involucrados en algún accidente de tránsito.

"Si nosotros vemos datos tan palpables y reales como estos, evidentemente el hecho de no tener una licencia de conducir implica que yo no tengo la formación necesaria, no tengo el conocimiento de la normativa para conducir ese vehículos, y eso nos está llevando a esos resultados de siniestros tan drásticos", afirmó.

Agregó que en caso de que sociedades, personas jurídicas o instituciones estatales sean las propietarias de motos que estén pendientes de cambiar placas, no se exigirá vincular licencia de conducir.

De acuerdo con el VMT, las sucursales de SERTRACEN habilitadas para realizar el proceso de refrenda son las de Santa Ana, San Miguel, Lourdes, Las Cascadas, Plaza Mundo y Sede Central.