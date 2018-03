“Cambios PNC no obedecen a procesos disciplinarios”: Cotto

Lee también

El director general de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, aseguró ayer que los 44 cambios en las jefaturas de la institución no obedecen a que los jefes anteriores tenían procesos disciplinarios abiertos, sino que “son parte de una mejor articulación y estrategia” en contra del crimen organizado.Específicamente sobre el caso de la subcomisionada Guadalupe Quintana, quien estaba destacada como jefa de la delegación San Salvador Sur, Cotto dijo que su traslado como agregada policial en Nicaragua obedece a otros factores y no a procesos disciplinarios en su contra.“Para los traslados (incluido el de Quintana) no hemos tomado como criterio los procesos disciplinarios”, dijo escuetamente el funcionario.De acuerdo con agentes destacados en San Salvador Sur, y quienes pidieron anonimato, Quintana fue denunciada dentro de la corporación por intentar encubrir a los cuatro policías que fueron capturados y procesados en diciembre del año pasado, por cometer una violación sexual durante la fiesta navideña en la delegación.Quintana, según los agentes, ordenó que la víctima de violación fuera llevada a su casa, pero los policías encargados de cumplir esa orden la llevaron a un hospital, donde el caso fue denunciado.