Cambios en catedral no agradan a todos los fieles

El párroco de la catedral de Zacatecoluca (La Paz), Felipe López, nombrado al frente del templo hace cuatro meses, está ejecutando una serie de cambios en la catedral Nuestra Señora de los Pobres que tienen disconformes a autoridades del municipio y a feligreses, aunque un sector avala las acciones del sacerdote.López cambió el blanco que tenía la catedral por celeste y blanco hueso en el interior del edificio; además, decidió pintar de café –simulando madera– los pilares del templo, así como el altar mayor. En el exterior está pintando con los mismos colores y ha colocado imágenes de distintos santos en la base de los pilares.Sin embargo, uno de los detalles que más ha causado controversia entre la feligresía es la instalación de focos de colores en la parte alta del acceso a la catedral, lo que, según los habitantes, resta sobriedad al templo. Actualmente también se realizan obras de construcción en el interior de la catedral.El alcalde de Zacatecoluca, Francisco Salvador Hirezi, aseguró que desconocía si el nuevo párroco contaba con el permiso de la Secretaría de Cultura (SECULTURA) para ejecutar esos cambios en la catedral, que consideró necesario para hacer cualquier obra.“Cuando se reconstruyeron los parques de la ciudad, nosotros necesitamos los permisos de SECULTURA hasta para colocar un chorro. No se puede hacer cambios en los edificios sin la debida autorización”, manifestó el alcalde.Consultada al respecto, la jefa del Departamento de Patrimonio Edificado de Secultura, Nolvia Ventura, aseguró que el párroco de la catedral no ha solicitado permiso para ejecutar obras en el templo, por lo que no ha sido autorizado para ello.La funcionaria etalló que inicialmente para cambiarle color al edificio debió hacerse un estudio cromático, para ordenar el color adecuado.“Habrá que verificar y hacer una inspección de lo que se ha hecho, lo que procede es detener las obras, porque no tiene permiso con nosotros”, expresó Ventura.Se buscó al sacerdote López en la catedral y se le llamó a su celular pero no fue posible contactarlo.