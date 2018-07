Cambios en reparto de comida en penales por desnutrición severa de reos

Roberto mató a un compañero de su pandilla. Tiene 29 años y llegó a la cárcel de Ciudad Barrios, San Miguel, en 2014, a purgar la condena de 20 años de prisión que un juez le impuso por el crimen. Roberto es integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13).

La última vez que vio a su madre fue en marzo de 2016, solo un par de días antes de que entraran en vigor las medidas extraordinarias, impulsadas por el Gobierno y aprobadas por la Asamblea, que eliminaron las visitas de familiares a los reos. La madre de Roberto recuerda que en esa ocasión su hijo había perdido peso. Él le contó que los pandilleros jefes del penal lo habían castigado por haber matado a su compañero de la MS-13 sin el aval de los cabecillas. El castigo, según la madre de Roberto, consistió en que solo le permitían comer una cucharada de frijoles como desayuno y, a veces, una porción de arroz al almuerzo.

Un total de 2,440 casos de desnutrición se registraron en las cárceles de El Salvador entre agosto de 2017 y mayo de 2018, según un informe de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Dirección General de Centros Penales (DGCP). Los índices más altos se concentraron en los penales de Ciudad Barrios e Izalco (que únicamente albergan pandilleros).

En Ciudad Barrios, la unidad médica de la DGCP encontró en noviembre de 2017 un total de 575 casos de desnutrición. Según cifras oficiales, en ese mes estaban resguardados 2,325 pandilleros, cuando la capacidad real de esa cárcel es de 800 personas. Los casos de desnutrición en ese año representaron 25 % del total de la población recluida en esa prisión.

El defensor de Roberto, a quien la madre del convicto contactó para seguir recibiendo noticias de su hijo, le notificó el año pasado que él era uno de los que había sido diagnosticado con desnutrición severa. La mujer pidió el apoyo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y su caso, junto con otras denuncias, fue retomado por la institución que declaró en enero pasado que había constatado varios cuadros de desnutrición severa en las cárceles del país.

El Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) también dijo que había comprobado que las autoridades eran responsables de una "limitada alimentación" para los privados de libertad. Una posición diferente a la razón de la baja de peso de Roberto.

El director de Centros Penales, Marco Tulio Lima, aceptó que en 2017 hubo un repunte de casos de desnutrición y, aunque no quiso detallar sobre la causa, reconoció que realizaron cambios en el suministro de alimentos.

"El año pasado tuvimos un cuadro de desnutrición severa, leve y moderada. Por lo que hicimos un plan especial de alimentación que implicó un plan de dietas multiproteicas y multicalóricas y el suministro de suplementos alimenticios y dietas especiales", explicó a LA PRENSA GRÁFICA.

Lima señaló que el contrato con la empresa encargada de suministrar los alimentos a los reos este año ronda los $38 millones, con lo que cubre la comida para 38,900 privados de libertad recluidos en las cárceles. Eso, según las cifras oficiales, representa un gasto promedio de $2.70 al día para cada reo: cerca de $0.85 por tiempo de comida. Esa cantidad representa una disminución considerable en comparación con los $5.50 diarios por los tres tiempos de comida de cada reo que la DGCP destinaba en 2012.

El monto diario de este año fue confirmado por Guillermo Domínguez, gerente general de Food Tech, el consorcio para suministrar la comida a los privados de libertad. Él afirmó que como empresa cumplen con la dieta requerida por Centros Penales respecto de la cantidad de componentes calóricos y la higiene en cada entrega. Según él, se trata de un proceso supervisado por una nutricionista de la DGCP.

Lima confirmó que ante los altos índices de desnutrición en los centros penales, contrató una alimentación especial por un monto de $5.9 millones adicionales. Se trata, según el director, de un mayor grado de proteína y calorías para los privados de libertad que tenían la enfermedad. "Ese plan lo iniciamos en noviembre del año pasado, ya para mayo habíamos superado la crisis de desnutrición. A estas alturas, no pasamos de los 15 casos y ya no es severa. Tampoco no hay muertes por ese tema", dijo el director.

Food Tech confirmó que la DGCP le pidió realizar un cambio en el proceso de entrega de alimentos. "Para este año ellos hicieron un cambio por los problemas que tenían con ciertos centros con desnutrición en los privados de libertad. Nos pidieron que fuera responsabilidad de la empresa el siguiente paso, que es el porcionado (sic)", dijo Domínguez.

El gerente de Food Tech le llama así al proceso donde la comida es acondicionada en recipientes plásticos para luego ser transportada hasta cada sector de las cárceles, donde es entregada a cada privado de libertad. Antes, la empresa solo entregaba los alimentos a una persona encargada por cada penal. Luego, era responsabilidad de ellos distribuirla en la población interna.

Sergio Ventura, jefe de operaciones de Food Tech, dijo que para realizar el porcionado "se hicieron remodelaciones en cada prisión" con la intención de adecuarlas para manipular los alimentos.

El proceso, de acuerdo con Ventura, funciona de dos formas: en los centros penitenciarios de una condición ordinaria, son los mismos privados de libertad los que realizan el llenado de los recipientes, previo a la capacitación de la empresa.

En las seis cárceles que resguardan a pandilleros y que están bajo las medidas extraordinarias, el llenado de los recipientes lo hacen empleados de la empresa.

"En las prisiones donde lo hace la empresa es porque allí se les daba más el fenómeno, que por preferencia o por castigo, algunos cabecillas decían: ‘a este dámele más o no le des’", explicó el gerente general de Food Tech.

Sin embargo, la empresa aclaró: "En ningún centro penal nos encargamos de repartir". Esa tarea, dijo Domínguez, lo realizan personas destinadas por la DGCP: custodios o privados de libertad. "A nosotros nos reciben; pero a la hora de servir, no tenemos ningún contacto con los privados", afirmó el gerente.