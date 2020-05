Caminar por el trabajo, pasar el retén y el covid-19

Román (nombre ficticio) no quiere contar su historia. Camina sobre el bulevar Constitución vestido con un uniforme de vigilante. El color gris se vuelve más oscuro cuando la ropa se empapa de sudor. Ha transitado 50 minutos para llegar a su trabajo en una colonia de la zona. No tuvo ningún contratiempo con las autoridades. No lo paró la Policía ni la Fuerza Armada, no le pidieron cartas ni DUI. Solo tuvo que caminar y caminar.

No están los tiempos para identificarse dice. Incluso pregunta cuánto se le va a pagar si se publica su historia. Su negativa solo la rompe para explicar cuanto demoró su viaje.

"A patín. He caminado como 50 minutos para trasladarme a mi trabajo. No hay buses, no hay nada, pero no puedo faltar", agrega.

La soledad en las paradas de buses contrasta con la circulación de los vehículos, que es similar a la anterior cuarentena, la "no especial".

Moverse en automóvil no parece ser un problema para el cruce de municipio a municipio, si bien hay algunos retenes de la PNC o la FAES, no todos son detenidos y pareciera que se escoge al azar a quien se le interrogará ¿por qué circula? El carné y la carta en la mano deben estar a la orden.

"A pie", dice un empleado de salud al explicar cómo tuvo que llegar a su trabajo ayer por la mañana. "No habían coordinado bien la ruta entre el transporte y el hospital".

El jueves las unidades del transporte público con las que el Gobierno dijo que apoyaría a los empleados (solo estatales) no circulaban en gran magnitud. De hecho algunos transportistas confirmaron que la entrega se hizo hasta ayer, pues negociaron la posibilidad de circular hasta última hora.

Por la tarde el Ministro de Obras Públicas, Edgar Romeo Rodríguez, confirmó que hoy los buses "prestados voluntariamente" por los empresarios circularían por las calles habituales para movilizar a los trabajadores, solo del gobierno.

El silencio de ayer en las paradas de buses ere opresivo, angustioso. Una mujer, a la altura de Metrocentro, se ha tomado un descanso. Caminó hacia el lugar a la espera de encontrar como terminar de llegar a su trabajo. Tampoco quiere decir su nombre ni hacia donde se dirige. Todos parecen esconderse de algo.

La historia de Román contrasta con la de José Fernández, el si no tuvo reparos en brindar su nombre y su edad, tiene 47 años y también trabaja como vigilante en Antiguo Cuscatlán.

Finalizó su turno la madrugada del jueves y también caminó varios kilómetros rumbo a la Ceiba de Guadalupe a la espera de encontrar un autobús o microbús que le ayudara a llegar a su casa en San Martín, solo lo acompañó la soledad.

La respuesta del Gobierno para los trabajadores del sector privado es simple. Que la empresa para la que laboran les de transporte, "sino, que no trabajen". Pero no es tan sencillo, según lo expresan ellos. No estuvieron incluidos en el bono de los $300, no saben si tienen opción la canasta alimenticia, dicen que tienen que cuidar su empleo y las empresas dicen estar al borde del colapso.

¿Quién les resuelve? ¿El trabajo o la vida? ¿La vida o el sustento? Decidieron caminar...