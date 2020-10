Caminata por cuido de perros

El pasado fin de semana, el primer refugio para animales de Ahuachapán, Naricitas Húmedas, celebró su primer aniversario con una caminata canina para concientizar a la población al no maltrato animal.

Las mascotas y sus respectivos amos se hicieron notar por varias cuadras en las principales calles de Ahuachapán. Participaron los perros que fueron rescatados en el refugio y los que ya fueron adoptados y ahora cuentan con un hogar.

Se unieron los refugios de Ataco, Sonsonate y Chalchuapa.

"Como familia animalista y como refugio, en nuestro primer aniversario, le queremos pedir a todos los salvadoreños no al maltrato (de perros), no al abandono, no al atropello, no a la explotación, no más peleas de perros raza pitbull; no comprar, mejor adoptar, no a la excepción de razas", expresó Édgardo Gutierrez, representante del refugio.

El evento fue inaugurado con la participación del alcalde, Abilio Flores, alcalde de Ahuachapán, quien se comprometió a hacer cumplir la Ley de Protección y Promoción del Bienestar de Animales de Compañía, en Ahuachapán.

Los representantes de Naricitas Húmedas también hicieron el llamado a las personas de buen corazón a colaborar con el refugio, ya que son más de $1,000 mensuales en gastos la manutención de los animales rescatados.