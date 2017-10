Campaña de amor para salvar la vida de la bebé Mirella

Mirella Guadalupe Sánchez Lemus, de siete meses, es una bebé que desde que nació ha luchado por vivir, ya que enfrenta dos problemas. Uno es el síndrome de Down. Pero el que complica más su posibilidad de vida, si no es intervenida en los próximos días, es la Tetralogía de Fallot, una enfermedad en la que la aorta pulmonar está obstruida, esta es la única arteria que conecta el corazón con los pulmones.

Por dicha razón, desde esta semana, los padres de Mirella han agotado todas las instancias para poder recaudar $22,000 y llevar a la menor hasta las Islas Caimán, donde los especialistas médicos le realizarán una cirugía de corazón abierto para poder salvar la vida de la bebé.

“Ella subsiste por una arteria auxiliar que tenemos nosotros, pero esta arteria se empieza a cerrar por primera vez, el 15 de mayo de este año, ella ya fue intervenida en el Hospital Bloom”, dijo Álvaro Sánchez padre de Mirella.

Según los padres de la niña, uno de los médicos del Hospital Bloom logró contactarse con un médico de las Islas Caimán y lograron que los especialistas de allá hagan la intervención; para ello, hablaron con una fundación, la cual les entregó $10,000.

Sin embargo, los padres explicaron a LA PRENSA GRÁFICA que su hija puede morir si no se logran recaudar la parte que falta en cinco días, debido a que tienen que operarla de inmediato, pues la arteria se cierra cada vez más.

“Ella subsiste por una arteria auxiliar que tenemos nosotros, pero esta arteria se empieza a cerrar por primera vez, ella ya fue intervenida”.

Álvaro Sánchez, padre de mirella

“El problema de la bebé es el factor tiempo y el médico me pide que de urgencia, lo más pronto posible, porque la alternativa más fuerte o la más viable que teníamos era España o Alemania, pero el médico me dice que volar prolongadamente no se puede, porque la presión del avión más el problema del corazón de ella no es una buena condición”, señaló el padre de Mirella.

La cirugía es de corazón abierto y serán los médicos los que decidan en el momento si es correctiva o si será paliativa para solucionar el problema de obstrucción de la arteria que conecta al corazón con los pulmones.



$14,000

necesitan los padres de Mirella para que se le pueda realizar la cirugía de corazón.



5

días son los que faltan para que la bebé sea intervenida en islas caimán, de lo contrario podría morir.





La bebé será intervenida la otra semana, ya que, según el padre, se ha logrado llegar a un acuerdo con el hospital para que por ahora solo se pague la mitad de la operación, pero el dinero restante lo tendrán que pagar una vez se realice la cirugía, por lo que es urgente poder reunir los $14,000 que faltan.

Los especialistas afirman que el procedimiento quirúrgico ayudará a que el corazón de Mirella se desarrolle hasta por lo menos que ella llegue a la adolescencia, tiempo en que será más fuerte el corazón .

Las posibilidades de vida de la bebé son muy remotas si no se atiende de inmediato, pues también presenta una carnosidad a un costado del corazón, lo que hace que el músculo palpite más lento, por lo que el mayor riesgo es que la arteria se cierre completamente y una vez pase eso, ya no oxigena.

“Si viajamos el miércoles y es intervenida inmediatamente, pues las posibilidades son viables, pero si nosotros seguimos prolongando el tiempo no es muy bien porque cuando ella empieza a saturar del 50 % para abajo con solo que llore puede ser una desgracia”, destacó el padre de la menor.

Por ahora, Mirella se encuentra tomando aspiras, debido a que ayuda a que la sangre se adelgace y fluya más fácil, pero el riesgo de mantiene si no recibe la atención debida.