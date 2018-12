Campaña para romper el silencio ante violencia

Una discusión de una pareja en plena vía pública, que llega al punto de la amenaza de agresión física hacia la mujer, parece no ser importante para el resto de personas que observan la escena, de no ser por unas pocas que tratan de mediar para que el hecho de violencia no continúe.

Esa es la reacción que se observa en un video de la campaña "Rompamos el silencio", desarrollada por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) como parte de las acciones encaminadas a erradicar la violencia contra las mujeres.

Se enmarca en la estrategia promovida por el ISDEMU sobre la prevención de la violencia feminicida y la violencia sexual; que tiene el objetivo de reducir la incidencia de ambos tipos de violencia a través de la intervención intersectorial de prevención, detección, atención y protección de mujeres, niñas y adolescentes.

En este caso, se montó una escena donde actores representan un caso de violencia hacia la mujer.

"La puesta en escena es precisamente para decir que aunque esta violencia se da entre una pareja, eso alude a la sociedad para buscar cómo, primero, proteger; y luego, también, denunciar los hechos de violencia que sufren, no solo individuales sino que también otras mujeres", dijo la gerente de Juventud y Género de UNFPA, Ondina Castillo.

"El Informe del Estado y Situación de Violencia contra las Mujeres 2018", presentado por ISDEMU a finales de noviembre, destaca que el ámbito donde más sufren violencia es el público, con una tasa de 51.9 por cada 100 mujeres. El ámbito público comprende la comunidad, la escuela, la iglesia, los lugares de trabajo.

Mientras que en el ámbito privado es más frecuente la violencia psicológica. En los últimos 12 meses, de cada 100 mujeres 82.5 reportan haber sufrido ese tipo de violencia.

"Muchas veces esta violencia se ve como una violencia que debe seguirse manejando en el ámbito privado, y que si es una violencia que la sufre de parte de su pareja, de su novio, de su esposo, de su compañero de vida y eso debe ser algo que se resuelve entre ellos", agregó.

Según la Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres de 2017, elaborada por la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), 67 de cada 100 mujeres ha sufrido violencia a lo largo de su vida y el 34 % en los últimos 12 meses.

Además, de enero a junio 2018 fueron asesinadas 212 mujeres, lo que significa un aumento de 10 casos respecto al mismo periodo de 2017.

Las puestas en escena y las campañas de divulgación buscan mejorar la comprensión de la población sobre las dinámicas de la violencia por razón de género contra las mujeres y, en especial, la violencia feminicida y sexual.

Además de ver la reacción de las personas que presencian una escena de violencia contra la mujer, la representación busca generar la reflexión de la sociedad de que estos hechos también suceden en público y no hay una intervención, muchas veces por temor.

"Al final hay una persona que hace el intento de entrar y decirle no la trate así; pero hay una reacción positiva, digamos. Pero quizá en otras puestas en escena no hay una reacción positiva y simplemente vemos pasar el hecho, y no hacemos nada", dijo Castillo.

En los lugares donde se hizo la puesta en escena también había personal del ISDEMU para informar sobre la situación de violencia contra las mujeres y la importancia denunciar los casos.

"Y yo creo que es un buen material para sensibilizar, sobre todo como para visualizar situaciones cotidianas que pasan frecuentemente, de que tenemos el deber social de hacer algo para proteger a las mujeres, sobre todo cuando son en espacios público, o aún en espacios privados. Para no verlo natural", reiteró Castillo.

El informe también señaló que anualmente la Fiscalía recibe unas 14,395 denuncias de casos de violencia contra las mujeres, 5,482 son por violencia sexual.

ISDEMU también trabaja en el fortalecimiento de las capacidades técnicas de funcionarios para la atención a mujeres víctimas de violencia y el fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil para la prevención de la violencia contra las mujeres.