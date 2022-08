Planes de Renderos: canaleta pública causa inundación en viviendas y las dañó

Alrededor de diez casas se han visto afectadas y en ellas, alrededor de 25 personas, desde el 25 de junio pasado. Foto: Alfredo Rodríguez

Habitantes de la comunidad Santa Úrsula, ubicada al costado Norte del kilómetro 8 de la carretera a los Planes de Renderos, en el municipio de San Salvador, denuncian que una canaleta de aguas lluvias recolectora del caudal que viene de la zona Oriente de dicha carretera inundó hace más de 54 días unas viviendas ubicadas en dicho lugar.

“Hemos visitado al MOP, FOVIAL, Distrito cinco de la alcaldía de San Salvador, Protección Civil y Gobernación, no hemos tenido respuesta, incluso una semana antes que pasara esto, vino un ingeniero del FOVIAL y dijo que no corríamos riesgo. Estas instituciones ni plástico nos han querido dar, porque dicen que en otros lugares hay otras situaciones de emergencias y no aquí", dijo Maclovia Larios, habitante de la comunidad.

Alrededor de diez casas se han visto afectadas y en ellas, alrededor de 25 personas, quienes desde el pasado 22 de junio viven alertas de lo que pasará en cada tormenta. Ese día, los cimientos de algunas casas, muros perimetrales y paredes se dañaron. Por lo que piden que les quiten la canaleta pública que pasa por sus viviendas.

"Las tapaderas de las canaletas fueron aventadas por la fuerza del agua y lo único que hacen es venir a tomar fotos y se van riendo porque dicen que eso no les compete a ellos. MOP le echa la culpa a FOVIAL, este a la alcaldía y nadie se hace de cargo. Vino un fiscal de medioambiente, porque nosotros pusimos la denuncia en la fiscalía, meses antes que pasara todo esto y no hizo nada al respecto", dijo Maclovia Larios, habitante de la comunidad.

Comunidad Santa Úrsula, en Los Planes de Renderos, quedó afectada desde el pasado 25 de junio. Foto: Cortesía

Por su parte el propietario de la vivienda afectada mencionó que nunca pensó “ver destrozada su casa”, por lo que exigió a las autoridades del MOP, que retiren la canaleta del terreno privado, la cual según los habitantes, habilitó el Ministerio de Obras Públicas (MOP), desde hace más de 10 años,

"Conmigo han hecho y deshecho, yo no he dado permiso para que colocaran esa canaleta en mi terreno. Esta mide como 150 metros de largo, por un metro de ancho, pasa por mi casa, luego por otro terreno privado y en este lugar cortaron árboles y eso obstruyó la salida de agua lluvia, lo que causó el destrozo que tenemos desde hace aproximadamente dos meses", dijo Ramón Arturo Figueroa Velásquez, de 77 años, quien además sufre de ceguera y agrega que debido a estos problemas estuvo hospitalizado hace unos días.

Se buscó la postura con el ingeniero del MOP a cargo de la zona, pero comentó a través de una llamada telefónica que ese caso lo lleva el FOVIAL, pero no se obtuvo una respuesta positiva que dé tranquilidad a los habitantes de dicha comunidad, quienes esperan que este problema sea resuelto a la mayor brevedad posible para evitar que las lluvias vuelvan a inundar las casas.

Los habitantes están preocupados por la situación en la Comunidad Santa Úrsula. Foto: Alfredo Rodríguez.