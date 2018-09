Cancelan citas en hospital por protesta

"No es justo lo que están haciendo. Yo tengo casi un año esperando para pasar esta consulta, y ahora resulta que porque ustedes están en paro no dejan entrar a los doctores y no nos van a atender", expresó Amalia Pérez, una paciente que le reclamó a sindicalistas, ayer por la mañana, luego de enterarse de que la mayoría de consultas en el Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel se cancelaron.

La queja de Pérez y de otros pacientes se debió a que desde tempranas horas los portones principales del mayor centro hospitalario público de la zona oriental del país fueron cerrados para impedir el ingreso del personal administrativo, médicos y de enfermeras; así como de pacientes de consultas generales y de especialidades.

Dichas medidas forman parte de las acciones de protesta que sindicalistas del sistema de salud pública llevan a cabo en varios hospitales nacionales, incluidos el de San Miguel y el de Nueva Guadalupe, para exigir al Gobierno que el próximo año se aplique el escalafón a empleados de esta cartera del Estado.

"Estamos exigiendo a la ministra de Salud el cumplimiento del escalafón en un 100 % para todos los trabajadores del ministerio. Se ha violentado la ley del escalafón aun siendo una ley de la república", afirmó Marta Gladys Parada, secretaria general de SITMPAS (Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Salud y Asistencia Social).

Según se pudo constatar, en el hospital nacional migueleño se atendieron casos de emergencia, cirugías programadas, entrega de medicina controlada y aplicación de terapias de hemodiálisis, entre otros servicios.

Tal como reconoció Parada, todas las consultas de medicina general y especialidades se suspendieron permitiendo solo el ingreso de una parte del personal médico y de otras áreas del hospital para atender emergencias y hospitalización.

Sin embargo, los pacientes que no pudieron ingresar se mostraron inconformes, como Romeo Fuentes, quien aseguró que había viajado desde Jiquilisco para su cita por la diabetes. "A ver para cuándo me tocará venir de nuevo", se quejó.

Los sindicalistas indicaron que las acciones de protesta continuarían todo el día, tanto en el hospital de San Miguel como en el de Nueva Guadalupe y otros del país.