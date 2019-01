Cancelan la visa estadounidense a un diputado del FMLN

Manuel Flores, diputado del FMLN, confirmó esta mañana que Estados Unidos le canceló la visa. El legislador contó que en diciembre pasado intentó viajar a una misión oficial pero le notificaron que tenía restricciones para entrar a dicho país.

“La penúltima semana de diciembre tuve una invitación de la Cámara de Comercio de El Salvador en California, quienes frecuentemente me invitan a dar conferencias. Recibía la invitación, fue avalada por la junta directiva de la Asamblea, la misión, y pues iba de camino. Al llegar al aeropuerto, cuando comencé a hacer los trámites migratorios me avisaron que tenía restricciones para ingresar a los Estados Unidos, así es que sin mayores explicaciones me regresé para mi casa a tomar café”, relató el diputado.

Aseguró que no le dieron mayores detalles pero cree que podría ser por su postura en contra de las políticas de ese país y defensa por los “procesos revolucionarios”.

“Primero no soy narco. Segundo no tengo ninguna investigación por enriquecimiento ilícito ni por corrupción ni por nada. Lo que creo es que es por asuntos políticos; y por asuntos políticos quien debe de dar la explicación es el personal de migración de los Estados Unidos”, agregó.

Dijo que él ha defendido la soberanía del país y cuando habla que está en contra de la injerencia es para defender la dignidad de nuestro pueblo, el país y la Constitución.

“De nadie es un secreto mis relaciones históricas con muchos líderes y países en el mundo, he defendido en el pleno, en cámaras, en la calle, he defendido los procesos revolucionarios. Lógicamente, no quiero especular ni mucho menos dar una declaración que no esté apegada a la realidad. Yo creo que quien debe de dar la explicación es la embajada de los Estados Unidos”, dijo.