Canciller todavía no asigna destino a Carlos Cáceres

"En este momento yo no me atrevería a dar por sentado un destino particular porque eso tiene que ver con los procedimientos, incluso (con) la decisión soberana del país receptor de otorgar el beneplácito o no... Es un poco a la ligera dar por sentada ciertas cosas", aseguró el canciller de la República, Hugo Martínez, en relación a lo que dijo el actual ministro de Hacienda, Carlos Cáceres que lo iban a enviar a México.

Martínez señaló que la orden que le dio el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, era la de ubicar a Cáceres en el servicio exterior pero dijo que esto lleva un procedimiento que tienen que cumplir. Esto implica un proceso de inducción que la persona debe recibir.

El canciller explicó que todas las personas que se asignan al servicio exterior deben dar resultados de su trabajo, comentó que el concepto de que el servicio exterior "es una posición para ir a descansar" no es cierta y que, por el contrario, requiere "sacrificio".