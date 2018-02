Candidata a concejal en Soyapango con ARENA fue parte de las detenidas en operación Cuscatlán

Florinda Recinos Blommaert, presidenta de la ruta de microbuses 29-A, de Santa Lucía, Ilopango, quien fue capturada durante un operativo realizado por la Policía Nacional Civil (PNC), la madrugada del pasado 15 de febrero por presuntamente lavar dinero para la pandillas MS 13, era parte de la nómina de concejales que presentó Juan Pablo Álvarez, candidato a la Alcaldía de Soyapango por el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

De acuerdo a las investigaciones de la PNC, Blommaert junto con otra detenida, adquirieron sus unidades de transporte y sus redes de negocios con dinero que las estructuras criminales les facilitaron para lavar dinero presuntamente de la extorsión.

Consultado sobre el tema, el candidato tricolor dijo que el partido ha sido responsable con la ley, aseguró que han encontrado “indicios muy extraños sobre la detención de Blommaert”. "(Para la planilla) lo que hicimos fue buscar líderes de todo el municipio. Ella había sido considerada, pero lamentablemente sucedió lo que sucedió, obviamente uno no es mandrake para saber lo que ha sucedido (con la captura)", añadió.

Los indicios a los que Álvarez se refiere es a que, en primer lugar, el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, hizo un planteamiento a partir que un testigo criteriado había mencionando que un pandillero, novio de la hija de Bloomaert, le había entregado dinero para comprar microbuses.

A partir de eso, Álvarez afirmó que empezaron a buscar antecedentes de cuando ella, supuestamente, empezó como transportista y, según el candidato, encontraron que fue en 1994 cuando adquirió la primera unidad de transporte.

"Ella regresó de Europa después de seis años de vivir en allá, y de hecho se caso en Bélgica, y la primera unidad de transporte que ellos compraron fue un microbús que Robert Blommaert (su esposo) lo manejaba", dijo Álvarez, quien agregó: "hemos tratado de encontrar el vínculo de la pandilla desde 1994 y no hemos encontrado absolutamente nada". Asimismo, el candidato a la comuna de Soyapango dijo que ella voluntariamente puso la renuncia.

Álvarez agregó que Blommaert mandó a decir con su abogado que se desligaba completamente de la política. “Fue una acción que respetamos”, dijo el tricolor. El candidato dijo que esta captura podría ser parte de una persecución política debido al temor que tienen algunos sectores políticos a perder la Alcaldía de Soyapango ya que "es un bastión y quieren generar una campaña de desprestigio para mí", dijo.

Además, Álvarez dijo que el TSE revisa todos los antecedentes de los candidatos antes de inscribir, "así que yo creo que es una falta de moral estar inventando situaciones ante la misma Blommaert porque ella tienen todas sus situaciones en regla".

"Hoy por hoy ella no ha sido condenada ya que todo está en proceso, pero toda la información que nosotros tenemos nada nos indica que haya una situación de lavado de dinero", expresó el candidato. También, Álvarez aseguró que en el 2005 Bloommaert compró unas coaster al crédito, por lo que dijo que el partido no entiende como puede hablarse de lavado si es lo normal de un comerciante ir a un banco comprar las cosas y estarlas pagando. “Nosotros no tenemos ningún perfil de esa situación”, añadió.