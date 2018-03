Candidata en Nuevo Cuscatlán por ARENA dice impugnará resultados por supuesto fraude

La candidata tricolor por Nuevo Cuscatlán, Nuria Varela, denunció un supuesto fraude en el proceso electoral del municipio, por lo que asegura impugnará los resultados. Así lo anunció en su muro de Facebook, a las 10:39 de esta mañana.

ARENA gana en 9 de las 14 cabeceras de El Salvador, una se la ha arrebatado GANA

“En Nuevo Cuscatlán impugnaremos las elecciones; hay inconsistencias en las actas, tenemos el registro de las personas que llegaron a votar y no viven en Nuevo Cuscatlán. Nos sacaron a nuestro Jefe de Centro y su supervisora, pedimos a las autoridades abrir esas cajas. La población no está de acuerdo en que se les robe las elecciones. No más fraude en nuestro municipio”, indicó Varela.

Los datos con base al 52 % de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) procesadas indican una ventaja favorable para el FMLN y su coalición con el CD/PSD/PSP de 298 arriba de ARENA.

La candidata en su mensaje también hizo referencia a un incidente en el centro de votación de Vía del Mar, ayer por la tarde lo que derivó en la expulsión del jefe del centro de votación tricolor. En ese lugar la jornada estuvo tensa todo el día y más en el conteo.