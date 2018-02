Candidatas apuestan por educación, familia, economía y austeridad

Aunque el partido ARENA ha presentado un documento con sus promesas de campaña 2018-2021, cuatro candidatas a diputadas expusieron en un foro organizado por LA PRENSA GRÁFICA cuáles serán sus principales banderas de lucha de llegar a ganar uno de los 84 puestos en la Asamblea Legislativa en marzo próximo.

Marcela Villatoro, candidata por San Salvador, considera que el desarrollo de un país depende de la calidad de la educación. Por eso, dice que le apostaría a impulsar una ley de financiamiento a la educación, para aumentar cada año un 0.5 % del Producto Interno Bruto del país al Ministerio de Educación (MINED), hasta alcanzar un 6 %.

“Mucha gente habla que el tema de educación como que tiene que resolverse lo más pronto posible; sin embargo, sabemos que los resultados en educación son a largo plazo. Así es que por eso es que tenemos que ir poco a poco, pero vamos a ver resultados en algunos años, los vamos a ver”, sostiene.

Además, propone crear un fondo para financiar la infraestructura escolar. El dinero provendría de recortes de diferentes instituciones del Estado.

La candidata también asegura que promoverá reformas para mejorar la elección de funcionarios de segundo grado, pues advierte intentos del FMLN de controlar las instituciones. Villatoro ha asesorado al partido en la comisión política, donde se realiza ese proceso de elección. Hay que recordar que la próxima Asamblea elegirá a cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general de la República.

Luz Fonseca, también aspirante a un escaño en San Salvador, de entrada, dice que para ella lo más importante es la familia y buscaría crear una comisión que “revise a fondo todas las leyes que involucran directamente la seguridad y la tranquilidad de la familia salvadoreña”. Cita el artículo 32 de la Constitución que indica que la familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado.

Fonseca agrega que su propuesta también incluye “escuelas más seguras” para que “nuestros hijos pudieran pasar más tiempo en ellas”, pues la mayoría de mujeres trabajan y no tienen quien los cuide. En la misma línea, la actual concejal en la comuna capitalina buscaría que se apruebe una ley para que las instituciones públicas y privadas habiliten guarderías, pero abogaría para que a las empresas se les reconozca con incentivos fiscales.

Felissa Cristales, candidata por La Libertad, asegura que propiciará una ley para el “emprendedurismo integral”, lo cual implicaría un cambio cultural y apoyo con incentivos fiscales. Dice que en otros países se estudia para ser empresario y no administrador de gerente. “Me gustaría ver a mi país, no como un país de empleados sino como de empresarios. Si estamos necesitando generar empleos por qué no estamos fomentando esta área”, señala.

Además, Cristales dice que teniendo en cuenta que representa al departamento de La Libertad, donde la mayoría de su gente se dedica a la agricultura, es necesario apostar por una escuela nacional de agricultura de primer nivel.

Por su parte, Claudia González plantea que buscaría impulsar una ley de fortalecimiento y modernización del sector público que, entre otras cosas, regularía la contratación de empleados. “Es importante detallar cuántos empleados realmente necesitamos en el Estado para que funcione apropiadamente”, dice.

La candidata por San Salvador también propone una ley de austeridad de los gastos en el Estado para analizar los montos de presupuesto destinados a cada institución para salarios, en infraestructura o mejora de servicios.

Participación de las mujeres

Dentro del conversatorio, las candidatas también opinaron sobre los avances y desafíos de la participación de las mujeres en política.

González dice que en ARENA se le ha brindado mayor posibilidad a las mujeres de aspirar a cargos de elección popular al establecer un mecanismo de “trenza”, es decir que si una mujer compite como candidata propietaria, su compañero suplente será un hombre, o viceversa.

Cristales difiere con ese planteamiento, pues dice que la paridad “es que todas estemos en el mismo nivel”. “¿Qué es lo que sucede? La mayoría de suplentes son mujeres y la mayoría de propietarios son hombres, la paridad es en cuanto al cargo”, señala.

En tanto, Villatoro ve necesario que las mujeres de su partido asuman liderazgos de cara a las elecciones presidenciales. “Ahorita muchas de nosotras le hemos pedido a nuestro presidente del partido de que ojalá que vaya una mujer vicepresidenta en la próxima elección porque nosotros queremos eso también”, asegura.

No seguirán la línea partidaria

Las cuatro candidatas coinciden en el voto de “conciencia” o “razonado”. Aseguran que no se plegarán a un línea del partido cuando se trate de iniciativas que van en contra de lo que proponen.

Las candidatas recuerdan que sus compañeros de partido como Orlando Cabrera Candray y Patricia Valdivieso han votado en contra en ciertas ocasiones.

Cristales adelanta que no votaría por préstamos. González considera que primero es necesario escuchar las sugerencias de la máxima dirigencia del Consejo Ejecutivo Nacional de ARENA (COENA) y después escuchar los planteamientos en la fracción legislativa, pero se atreve a decir que nunca votaría por un presupuesto general que no incluya la asignación completa para el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).