Candidatas creen que deben de defenderse más allá de ideologías

Más allá de las ideologías y las diferencias de opiniones, las mujeres deben de apoyarse. Así coincidieron las candidatas a diputadas para la Asamblea Legislativa del FMLN, PCN y PDC que compiten en San Salvador, durante un conversatorio político organizado por LA PRENSA GRÁFICA.

El espejismo femenino del poder político

Al discutir sobre el rol de la mujer en la política, la candidata del PCN, Lorena Oppenheimer, dijo que ha notado que a veces entre las mujeres se hacen daño y no se defienden. “Las mujeres no se están defendiendo la una a la otra, independientemente de la ideología. Nosotras como mujeres nos tenemos que proteger la una a la otra, no importa si es del FMLN o de PDC”, consideró la aspirante.

“Existe incluso hasta un término, la sororidad, que es como la solidaridad, pero expresada entre mujeres. Que más que las diferencias de ideologías de partidos prevalezca el tema de que por ser mujer defendernos, no ponernos trabas entre nosotras mismas”.

Anabel Belloso, candidata a diputada del FMLN

La candidata del PDC, Ivonne Hernández, dijo que es necesario que antes de verse como miembros de un partido “nos veamos como mujeres”. Por eso, agregó que es importante que más mujeres “con luchas genuinas” se incorporen a la política.

La candidata del FMLN, Anabel Belloso, cree que tiene que ver con el nivel de sensibilización y solidaridad entre las mujeres. “Que más que las diferencias de ideologías de partidos, pues prevalezca el tema de que por ser mujer pues defendernos, no ponernos trabas entre nosotras mismas”, expresó.

Belloso cree que hay que superar esos errores y romper estereotipos. A su criterio, en la Asamblea Legislativa se deben fortalecer las instancias creadas, como el Grupo Parlamentario de Mujeres, la Unidad de Género y la Comisión de la Mujer, además de las leyes.

“Hay mucho ‘bullying’ dentro de los partidos políticos y afuera de los partidos. Es una cosa que en la Asamblea Legislativa voy a tratar de fomentar a que no se haga el ‘bullying’ de ninguna forma. La mujer está siendo pisoteada muchas veces en las redes sociales”.

Lorena Oppenheimer, candidata a diputada del PCN

Las candidatas también coincidieron en que en el país existen avances en materia de participación de las mujeres, sin embargo, persisten desafíos.

La aspirante del FMLN ve como un logro una reforma a la Ley de Partidos Políticos para incluir el 30% mujeres en las planillas a cargos de elección popular, lo cual ha permitido que más mujeres se involucren en política. Señala que aún hay deudas en los ámbitos locales. Sostiene que por la misma cultura machista en las directivas existen compañeros que delegan en las mujeres trabajos de logística o relacionados con “tareas de mujeres”.

La candidata del PDC concuerda en que hay avances, pero que falta que más mujeres tomen la decisión de aspirar a cargos públicos. “Todavía la mujer está manteniéndose un poquito al margen de la oportunidad de representar nuestras luchas como mujeres, como líderes de país”, dice.

Oppenheimer señala que en el PCN, percibido como un partido de hombres y militares, se le ha dado apertura a las mujeres. Es clara en decir que todavía “hace falta muchísimo por recorrer. Hay mucho ‘bullying’ dentro de los partidos políticos. Hay mucho ‘bullying’ afuera de los partidos políticos. Es una cosa que yo en la Asamblea Legislativa voy a tratar de fomentar a que no se haga el ‘bullying’ de ninguna forma. Yo creo que la mujer está siendo pisoteada muchas veces en las redes sociales”, indicó.

“Es necesario que antes de vernos como miembros de un partido nos veamos como mujeres, y en lo que sea posible, podamos ir marcando un poquito la diferencia. Y, por eso es importante que se incorporen al ámbito político mujeres que tengan luchas genuinas”.

Ivonne Hernández, candidata a diputada del PDC

En general, las candidatas dijeron que sus partidos toman en cuenta sus opiniones.

Durante la charla, también se les preguntó si de llegar a ganar seguirán los lineamientos del partido. Belloso, quien también pertenece al Consejo Nacional del FMLN, dice que el partido siempre mantiene una votación unificada y no se trata de seguir línea, sino que responde a los interés de la población.

Hernández aseguró que ella se está financiando su compaña electoral, lo cual la desligaría de responder a cierto interés en caso de llegar a la Asamblea.

Sin tapujos, Oppenheimer dijo que el partido sabe que a ella jamás le van a poder ordenar nada. “A mí no me dicen qué hacer”, recalcó. También dijo que nadie le está pagando la campaña electoral y que el partido le ayuda con calendarios y vasos.

Sus propuestas

La candidata del FMLN dijo que la plataforma legislativa del partido incluye una propuesta de reforma para que a las mujeres durante los cuatro meses de licencia por maternidad se les garantice su trabajo y mantengan su cotización al sistema de pensiones.

La aspirante del PDC aseguró que personalmente buscará establecer una “agenda verde” para desarrollar el eco turismo, la descontaminación de ríos, evitar la deforestación e impulsar leyes de protección de animales domésticos.

La candidata del PCN sostuvo que propondrá leyes para la reincorporación de reos en la sociedad y otras iniciativas de protección a las mujeres embarazadas que hayan sufrido violaciones.

También dijo que impulsará medidas para apoyar a la Policía Nacional Civil (PNC) de herramientas tecnológicas y que quitará el 5 % de la contribución especial para la seguridad ciudadana y convivencia.