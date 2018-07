Candidato CSJ promete no revelar informes de Probidad si es electo

El juez José Cristóbal Reyes Sánchez les dijo ayer a los diputados de la subcomisión política de la Asamblea Legislativa que quiere ser magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y, en caso de elegirlo, les promete no revelar información de las investigaciones que desarrolla la Sección de Probidad.

En su apreciación del trabajo del Órgano Judicial, habló de aspectos “positivos y “negativos”. El juez calificó de “negativo” que se revele cierta información o investigaciones; a su criterio, “deben hacerse de una forma muy discreta y reservada para no violentar principios y garantías como la presunción de inocencia, el derecho al honor o la imagen que tiene todo funcionario público”.

“Yo estaría considerando que de asumir un cargo de magistrado de la Sala de lo Constitucional, sería respetuoso de esas investigaciones, porque no se puede revelar en un medio de comunicación como la radio o la televisión porque eso daña la imagen de un funcionario público que esté ejerciendo funciones, y no podemos estar diciendo que en tal fecha yo voy a resolver una investigación sobre si un funcionario se ha enriquecido ilícitamente”, dijo.

Durante la entrevista, el juez fue cuestionado por el diputado independiente Leonardo Bonilla sobre un informe de la FGR que dice que fue denunciado por delitos de expresiones de violencia en contra de la mujer, acoso sexual, cohecho propio y prevaricato. El candidato confirmó las denuncias; sin embargo, alegó que los casos fueron archivados.

La subcomisión también entrevistó al candidato Carlos Ernesto Sánchez Escobar, quien se desempeña en la Cámara de lo Civil. A él, el diputado Bonilla le cuestionó cuáles fueron los argumentos jurídicos para exonerar de responsabilidad de enriquecimiento ilícito al diputado del PCN Reynaldo López Cardoza, eliminar el arresto domiciliario al expresidente arenero Francisco Flores y votar a favor de eliminar medidas sustitutivas a José Adán Salazar Umaña, alias “Chepe Diablo”. En el caso de Cardoza, dijo que el diputado no administró bienes públicos y no procedía un juicio civil. Sobre el expresidente Flores dijo que por su situación de salud, no podía seguir arrestado y estaba amparado por la presunción de inocencia. Respecto de Umaña alegó que había presunción de inocencia.

Junto a ellos también entrevistaron a Martín Rogel Zepeda, quien habló de una nueva ley de procedimientos constitucionales para dar transparencia a la ciudadanía. Consideró necesario analizar la implementación de medios de comunicación como lo hace la Asamblea Legislativa. Asimismo, dijo que se debe trabajar en una nueva ley de probidad porque da “mucho lugar a la discrecionalidad”.

Otros candidatos entrevistados fueron Olinda Morena Vásquez Pérez, Maritza Venancia Zapata Cañas y Éric Ricardo Zelaya Ramos, los últimos de un total de 30. La subcomisión pasará un informe a la comisión política para deliberar la elección.